Китай ведет переговоры о производстве легковых автомобилей на территории Беларуси

По мнению китайских бизнесменов, наша страна обладает высококвалифицированными специалистами, а также имеет выгодное географическое расположение, благодаря которому можно успешно торговать с Европой.

Это делает Беларусь перспективным партнером, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Варивода, заместитель председателя Белорусской научно- промышленной ассоциации:

Есть квалифицированная рабочая сила, есть трудолюбие, свойственное белорусам. Есть огромная автокомпонентная база, формируемая нашими производителями запасных частей. Это дело чести Беларуси. Поскольку уровень индустриального развития Беларуси вполне позволяет организовать высокоэффективное промышленное производство легковых автомобилей.