Каля вёскі Каралёў Стан пад Мінскам два аўтамабілі сутыкнуліся лоб ў лоб і загарэліся. 2 чалавекі загінулі, яшчэ трое паранены

Адзін з кіроўцаў па невядомай прычыне выехаў на сутрэчную і сутыкнуўся з іншым аўто. Ад моцнага ўдару машыны загарэліся. Загінулі абодва шафёры.
Пацярпелых, самаму малодшаму з якіх было 20, даставілі ў мясцовую лякарню, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».
Уладзімір Сяргееў, інспектар аддзялення агітацыі і прапаганды УДАІ УУС Мінаблвыканкама:
Также получили ранения и пострадали три пассажира. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится проверка и установление причин происшествия и возгорания.