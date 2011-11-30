Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Авто
  • Каля вёскі Каралёў Стан пад Мінскам два аўтамабілі сутыкнуліся лоб ў лоб і загарэліся. 2 чалавекі загінулі, яшчэ трое паранены

Каля вёскі Каралёў Стан пад Мінскам два аўтамабілі сутыкнуліся лоб ў лоб і загарэліся. 2 чалавекі загінулі, яшчэ трое паранены

30 ноября 2011 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трагедыя адбылася раніцай каля вёскі Каралёў Стан па дарозе на Нацыянальны аэрапорт «Мінск».

Адзін з кіроўцаў па невядомай прычыне выехаў на сутрэчную і сутыкнуўся з іншым аўто. Ад моцнага ўдару машыны загарэліся. Загінулі абодва шафёры.

Пацярпелых, самаму малодшаму з якіх было 20, даставілі ў мясцовую лякарню, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Уладзімір Сяргееў, інспектар аддзялення агітацыі і прапаганды УДАІ УУС Мінаблвыканкама:
Также получили ранения и пострадали три пассажира. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится проверка и установление причин происшествия и возгорания.

ДТЗ каля вёскі Каралёў Стан ў Прысталіччы

ДТЗ каля вёскі Каралёў Стан ў Прысталіччы

ДТЗ каля вёскі Каралёў Стан ў Прысталіччы

ДТЗ каля вёскі Каралёў Стан ў Прысталіччы

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
29 ноября 2011 16:47

В Минске опробуют новый противогололедный материал на основе доломита

28 ноября 2011 18:36

Опоздав на разрешающий сигнал светофора, «Вольво» столкнулся с «Рено», в который затем въехал еще один автомобиль

27 ноября 2011 13:44

На МКАД автомобиль врезался в парапет. Погибли 3 человека, в том числе 6-летняя девочка