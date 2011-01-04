Какие изменения внесены в Правила дорожного движения в новой редакции?

Четвертого января вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. По сути, главный кодекс автомобилиста привели в соответствие сразу с несколькими нормативно-правовыми актами. Разъехаться участники ДТП теперь могут не вызывая ГАИ, а вот неправильная парковка грозит водителю дополнительными трудностями. Есть новшества для движения машин в городе.

С любителями припарковать грузовик на обочине теперь будут бороться по-новому. Для нарушителей-тяжеловесов в новых правилах и штрафы предусмотрели весомые – до 10 базовых величин. Причем, пока водитель не расплатится за бесплатную стоянку в неположенном месте, авто забрать не получится.

Валентин Кубарский, старший инспектор ДПС ОГАИ Ленинского района Минска:

Будут блокироваться колеса, извещение – под лобовое стекло. Ну и будем привлекать к административной ответственности.

Если кого-то поправка в новый Кодекс оставила без привычного места под собственным балконом, то коммунальников порадовала. Лабиринты из автомобилей во дворах обещают стать проще, а значит, можно будет нормально убрать мусор. Кстати, тех же жильцов.

Классическая для зимы авария: поздно заметил, скользкая дорога, в итоге – протокол от инспектора.

А ведь еще с прошлого года можно обойтись и без него, если ущерб меньше 200 евро. Просто заполнить такой бланк. Теперь европейская норма самооформления аварий нашла место и в белорусских правилах. Причем, верхняя ценовая планка ущерба, при котором можно разъехаться с миром, продолжит расти. И избавит сотрудников ГАИ от вызовов по поводу разбитой фары.

Раиса Александрович, начальник управления методологии организации и актуарных расчетов Белорусского бюро по транспортному страхованию:

В частности, во Франции сотрудники дорожной полиции на место ДТП не выезжают, за исключением случаев, когда произошла гибель людей. В европейских странах извещение о ДТП заполняется и в том случае, когда вред причинен жизни и здоровью людей.

Новая редакция правил откорректировала и характер городского трафика. Например, теперь трамвайные рельсы можно использовать как дополнительную полосу.

Вот он, новый поворот в арсенале городского водителя. Теперь налево можно и с трамвайных путей. Главное не мешать трамваю.

Соответственно, зеленый свет в этой ситуации дают и на разворот. Всего в столице мы насчитали несколько десятков таких перекрестков. В какой-то степени там станет проще и в час-пик.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Тот же поворот с трамвайных путей позволит автомобилям, которые движутся по полосе, беспрепятственно проехать дальше. Тем самым, не создавая заторов.

А еще нельзя совершать обгон на расстоянии в 50 метров от «зебры», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но это уже к вопросу безопасности пешеходов.

Короче говоря, подход получился комплексным. Как и новая программа ГАИ под названием «Взаимопонимание». Это когда ясно не то, что нельзя, а знаешь, как лучше вести себя на дороге. В рамках правил, конечно.