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Как выбрать линзы или очки для вождения?

21 января 2010 12:06
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Если вы перестали отличать знак «искусственная неровность» от знака «обгон запрещен», значит, вам пора проверить зрение. Возможно, вам понадобятся очки для вождения.

Даже если видимых проблем нет, посетить офтальмолога лишним не будет.

Медкомиссию по зрению можно не пройти. Например, если вы не различаете цвета светофора. Или если разница в зрении между левым и правым глазом более трех диоптрий. Противопоказаний хватает. Проверяют и поле зрения. В общем, если у вас глаз не как у орла, но медкомиссию вы прошли, встает вопрос: в чем водить? В линзах или очках? Если выбор сделан в пользу очков для вождения - при перестроениях и других маневрах придется крутить головой по сторонам. В контактных линзах с боковым зрением проблем не будет.

линзы или очки для вождения

Выбор очков поражает своим разнообразием. Просто солнцезащитные, фотохромные (они же очки-хамелеоны), поляризационные, устраняющие слепящие блики. Есть очки, которые повышают контрастность изображения при вождении в тумане, в дождь и снег и даже очки для улучшения зрения в ночное время суток. Словом, водителям есть из чего выбирать.
линзы или очки для вождения
Если вы считаете, что очки вам не к лицу, а с контактными линзами подружиться не удалось, безопасней будет отказаться от руля. В защиту очков можно сказать следующее: в умело подобранной оправе можно стать более привлекательным. А вот морщинки от постоянного прищуривания глаз отнюдь не украшают. Итак, очки или линзы - каждый выбирает для себя сам. Но в любом случае - держите в машине запасную пару очков для вождения. На всякий случай.
# авто

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