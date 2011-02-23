Как сделать обычную «Ниву» трехкратным обладателем Кубка Беларуси по джип-триалу?

В кругу спортсменов об этом автомобиле говорят так: он или ломается, или приезжает первым. Знакомьтесь – «Нива». Да-да, она самая. Хотя сразу понятно, что от «Нивы» здесь остались только рожки да ножки. Ну, или двери да крыша. Капот еще.

Олег Николаев – владелец и пилот этого автомобиля, строил его, исходя из собственных предпочтений, мирового опыта и предназначения авто. Впрочем, автомобилем получившееся сложно назвать.

Это самый что ни на есть спорт-прототип. От серийного автомобиля в нем разве что целый набор деталей от самых разнообразных машин. Плюс львиная доля ручного труда и самостоятельно изготовленных деталей.

Прототип подготовлен для участия в белорусских соревнованиях по джип-триалу, хотя идеология у машины, скорее, ралли-рейдовая. То есть автомобиль должен быть не только проходимым и маневренным, но и быстрым, мощным и выносливым. Потому что зачет в белорусских соревнованиях по джип-триалу идет в двух категориях: триал и карусельная гонка.

В последний, как раз, важны скорость и управляемость. Отсюда – мощный двигатель и независимая подвеска всех колес. На скоростных и неровных дорогах, трамплинах независимая подвеска положительно сказывается на управляемости.

В основе прототипа – пространственная рама, сваренная из толстенных металлических труб, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Правда, Олег признается, что конструкция получилась тяжеловатой, но зато очень прочной. Рычаги подвески тоже сделаны самостоятельно. На каждое колесо – по два амортизатора. Схема традиционная, потому что во время соревнований подвеска испытывает колоссальные нагрузки. Короткая база и минимальные свесы – это необходимые условия для успешного выступления в триале.

Рабочее место пилота спорт-прототипа аскетично и функционально. Спортивное кресло-ковш, россыпь приборов и тумблеров на передней панели. Не меньше их и на месте штурмана. Ничего лишнего.

Олег Николаев, владелец автомобиля:

Автомобиль собирался полностью вручную. Колесная база использовалась от «Нивы». Остальное делалось самостоятельно.

Все, что бежевого цвета – это «Нива». Все, что любого другого – это сделано вручную.

Именно этот автомобиль становился победителем в Кубке Республики Беларусь по джип-триалу три года подряд.

Пилот и штурман – только в шлемах. Иначе на первом же ухабе расшибешь лоб о каркас безопасности. Ремни безопасности – четырехточечные, и притягиваться ими к креслу нужно очень плотно, особенно во время карусельной гонки с прыжками. Место за рулем – только для пилота.

Спорт-прототип – это как инструмент хирурга. Без определенных навыков нечего и пытаться с ним совладать.

Павел Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Нелегкая работа у штурмана раллийного автомобиля. И все начинается хотя бы с посадки на свое рабочее место. Это потребует немалой сноровки и гибкости. К тому же штурман отвечает за очень многие вещи, а не только за чтение легенды. Например, этими рычагами включаются блокировки. Это делает штурман. Он же сигналит, включает фары, лампочки, щетки стеклоочистителей, воду и прочее. Потому что пилот от управления автомобилем отвлекаться не должен.

БМВшный мотор взревывает, с лязгом включается передача. Динамика приличная, но не поражающая. Примерно 200 лошадей на почти две тонны массы – показатель не выдающийся, да и передачи короткие. Но, на самом деле, для гоночных условий динамики хватает.

Вой двигателя, грохот трансмиссии, неимоверная тряска – все это неотъемлемые атрибуты поездки на спорт-прототипе. А нам становится понятно, что пилотирование такого болида – нелегкая работа.

Короткая база и мощный двигатель заставляют машину моментально вставать боком в повороте, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Рулем Олег Николаев крутит так, что уже через пять минут заезда готов расстегнуть жаркий комбинезон.

Подвеска прототипа абсолютно всеядна. Сложно себе представить, что может вызвать ее пробой. Здоровенные ямы, канавы, бугры – все проезжается на полном ходу. А потом был трамплин.

Сидя в штурманском кресле, и ойкнуть не успели, как «Нива» выпрыгнула на добрых пять-семь метров вперед. Приземление оказалось неожиданно мягким, с легким дифферентом на нос. И ни намека на пробой. Впрочем, так и должно быть.

С этим автомобилем Олег Николаев три раза становился чемпионом Беларуси по джип-триалу в своем классе. Но в этом году планирует выступать в тех видах, для которых его прототип и сконструирован – джип-спринт и ралли-рейды.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY