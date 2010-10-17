Как подготовить автомобиль к зиме

Метеорологи рекомендуют автовладельцам не тянуть резину, и «переобуть» колёса уже на этой неделе. Что нужно, чтобы подготовить железного коня к зимним условиям?

Чтобы погода не застала врасплох, автолюбитель со стажем Дмитрий Силин своего «железного коня» к зимним условиям готовит заранее. О пользе смены автомобильных шин он знает не понаслышке. Сам три раза попадал в аварию.

Дмитрий Силин, автолюбитель:

Я раньше экономил на зимних шинах. Ездил всю зиму на летней. Думал, что если аккуратно маневрировать, ничего не случится. Но за два три раза попадал в ДТП, из-за того что не мог резко затормозить. Теперь для своей новой машины купил зимнюю резину ещё летом.

Уже на этой неделе синоптики обещают мокрый снег, а ночью заморозки, что неминуемо приведет к гололеду. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не откладывать замену шин — только на этой неделе произошло более 10 аварий из-за несоответствия резины сезону.

Александр Бруй, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Нужно не только переобуть машину, но и подготовить ее: поменять жидкости, которые не будут замерзать, изменить стиль вождения.

Установить зимнюю резину в Минске сейчас чуть ли не сложнее, чем сделать укладку у Сергея Зверева. На шиномонтажах уже сейчас ажиотаж — вплоть до понедельника все места заняты. Автомеханики даже перекур отменили, а «переобуть» машину стараются не более чем за полчаса.

Владимир Корнейчук монтировщик шин и пневматических муфт:

Менять резину уже неделю как пора. По нормам, замену покрышек надо производить, когда температура асфальта ниже, чем +7.

Чтобы зимние поездки на автомобиле были только в радость, специалисты рекомендуют провести минитехосмотр самостоятельно — проверить состояние осветительных приборов, стеклоочистителей и амортизаторов. А в постоянный набор автолюбителя включить тросы, скребки со щётками и зимнюю запаску.

Алина Змачинская, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ