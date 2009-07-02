Самое лучшее средство передвижения летом - кабриолет (ФОТО+ВИДЕО)

Одни из лучших автомобилей этого класса — кабриолеты BMW.

Начнем с самого скромного кабриолета с голубым пропеллером на капоте – это представленный в конце 2007 года открытый вариант BMW первой серии. Самая «слабая» версия этого небольшого четырехместного кабриолета оснащается двухлитровой бензиновой «четверкой» мощностью 143 л.с., а есть же еще версии со 170-сильным и 218-сильным моторами! Топ-модель – с трехлитровым 306-сильным движком. Единственный дизель в гамме – мощностью в 177 л.с.

Мягкий складывающийся верх у BMW всего за 22 секунды убирается электрогидравлическим приводом в багажник. Причем сложить и поднять крышу можно даже в движении, на скорости до 40 км/ч.

Самый быстрый кабриолет в баварской гамме – великолепный, BMW M3, дебютировавший прошлой весной. Поистине универсальный автомобиль. Простым нажатием кнопки M3 можно превратить в купе, ведь машина оснащена жесткой складной крышей.

Под капотом здесь установлена V-образная «восьмерка» объемом 4 литра и мощностью 420 л.с. BMW M3 Cabrio способна разогнаться с места до 100 км/ч за 5,3 секунды. А еще водитель обрадуется тому факту, что на BMW M3 Cabrio можно, подобно пилоту “Формулы-1”, поиграть с индивидуальными настройками двигателя, подвески, системы стабилизации и даже гидроусилителя руля.





Самый роскошный кабриолет в линейке BMW – на базе шестой серии – обновился два года назад. Выглядит этот кабриолет словно хищная акула. С оскаленной пастью, с жабрами и с маленькими глазками-фарами. Если в разгар лета за рулем этой машины оказаться за городом – в солнечный день, когда все кругом цветет, то первая мысль приходит о том, как бы поскорее избавиться от крыши! Процедура избавления займет немного времени – около 25 секунд.

Уникальная особенность кабриолета BMW шестой серии – опускающееся заднее стекло. Оно установлено вертикально, а крыша просто «обтекает» его, заходя на багажник двумя эффектными пологими «плавниками».