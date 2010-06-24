Кабина нового автомобиля от Nissan вращается на 360 градусов!

Японцы продолжают презентовать невероятные идеи об автомобилях будущего.

Название этого автомобиля – Pivo 2 от английского слова pivoted , то есть «способный вращаться». Все колеса японского “пива” оборудованы собственным электромотором, благодаря которым они могут поворачиваться на 90 градусов!

Масато Иноуе, дизайнер и разработчик проекта Pivo 2:

Это значит, что машинка способна двигаться не только вперед, но и в стороны, поэтому процесс парковки для нее представляет элементарную задачу. А благодаря вращающейся на 360 градусов кабине водителю не надо разворачиваться для того, чтобы ехать в противоположном направлении .

А в салоне этого авто на передней панели имеется уникальный электронный помощник: он служит чем-то вроде навигатора и в нужный момент может подбодрить водителя, состроив смешную рожицу или, наоборот, успокоить!

Qazana – еще один шаг японских конструкторов в сторону так называемой, «золотой молодежи»: предназначен он для современных молодых людей, жизнь которых похожа на праздник.

Не менее любопытен и салон кроссовера, где в глаза сразу бросается центральная консоль, стилизованная под бак спортивного мотоцикла.

Не последнюю роль для японцев играют и экологические приоритеты. Электрокар Leaf – апофеоз экологической программы Nissan Green Program 2010, запущенной четыре года назад. Из оригинальных решений во внешности – выдающаяся вперед V-образная губа переднего бампера и светодиодные фары. Интерьер оформлен привычно, но вместо панели приборов – два цифровых дисплея, а кнопки на центральной консоли сделаны сенсорными.

Укомплектован Leaf 109-сильным электромотором и может разогнаться до 140 км/ч. В среднем заряда литиево-ионных батарей машине должно хватить на 160 км пути.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY