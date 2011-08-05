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К 2017-му году будет построена вторая минская кольцевая автодорога

05 августа 2011 10:33
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Подготовительные работы начнутся уже в этом году и пройдут в два этапа.

Первую часть трассы завершат к 2014-ому,  до начала чемпионата мира по хоккею. Длина этого отрезка будет 44 километра. Он объединит автомагистрали M3 и M6 в направлении от Витебска до границы с Польшей и позволит снять весь объем транзитного движения из Балтии, Калининградской области, Польши и далее на Россию.

В целом же будущая кольцевая протянется на 157 километров. Вдоль планируется развивать придорожный сервис, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Лытин, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Мы попытались этим проектом решить несколько проблем. Это экологическая проблема, связанная с работой транспорта вблизи мегаполиса Минск, это вопрос связи хорошей транспортной артерии наших городов-спутников (Заславль, Смолевичи).

# авто

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