К 15 июля планируется ограничить движение автотранспорта в исторической части Минска

Историческая застройка в современном городе. Возвращением в Минск архитектурной старины занимается предприятие «Минская спадчына». В гостях у «Большого города» его директор — Павел Шикунец.

К 15 июля планируется ограничить движение автотранспорта в исторической части города. Предупреждены ли все водители, и придуманы ли какие-то места, чтобы автомобилисты все-таки могли где-то парковаться?

В настоящее время в Верхнем городе не только проехать — пройти невозможно. Очень много машин. И, как паркингом, прилегающей территорией пользуются предприятия, которые находится возле исторического центра, чтобы припарковаться и уйти на работу за 300-400 метров. Поэтому принято решение ограничить движение.

В составе проекта застройки мы разработали схему ограничения движения, которая согласована с ГАИ. По ней мы уже установили цепные ограничители, шлагбаум на улице Торговой, установили контрольно-пропускные «домики» — их переоденем, наверное, в форму городовых, у нас в Ратуше будет городовой. Пропускной режим будет установлен следующим образом: смогут проехать машины специального назначения, технологические и, наверное, служебные.

Почему это необходимо: сейчас мы широким фронтом развернули строительство — это и концертный зал детской филармонии, и гостиничный комплекс, и улица Торговая. Практически невозможно работать строителям.

Но где-то ведь припарковаться нужно будет.

Я думаю, Госавтоинспекция это определит. Нам поручено построить большой паркинг на Октябрьской площади.