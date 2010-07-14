К 15 июля планируется ограничить движение автотранспорта в исторической части Минска

К 15 июля планируется ограничить движение автотранспорта в исторической части города. Предупреждены ли все водители, и придуманы ли какие-то места, чтобы автомобилисты все-таки могли где-то парковаться?
В настоящее время в Верхнем городе не только проехать — пройти невозможно. Очень много машин. И, как паркингом, прилегающей территорией пользуются предприятия, которые находится возле исторического центра, чтобы припарковаться и уйти на работу за 300-400 метров. Поэтому принято решение ограничить движение.
В составе проекта застройки мы разработали схему ограничения движения, которая согласована с ГАИ. По ней мы уже установили цепные ограничители, шлагбаум на улице Торговой, установили контрольно-пропускные «домики» — их переоденем, наверное, в форму городовых, у нас в Ратуше будет городовой. Пропускной режим будет установлен следующим образом: смогут проехать машины специального назначения, технологические и, наверное, служебные.
Почему это необходимо: сейчас мы широким фронтом развернули строительство — это и концертный зал детской филармонии, и гостиничный комплекс, и улица Торговая. Практически невозможно работать строителям.
Но где-то ведь припарковаться нужно будет.
Я думаю, Госавтоинспекция это определит. Нам поручено построить большой паркинг на Октябрьской площади.