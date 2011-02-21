Из-за ограничения Польши на ввоз топлива из Беларуси на литовской границе образовалась многокилометровая пробка

Водители большегрузов, чтобы попасть к пункту назначения в Западной Европе, вынуждены пересекать именно этот участок. Ехать через Польшу, конечно, ближе. Но все дело в ограничении польских властей на ввоз топлива из нашей страны. Получается, что более длинный путь намного дешевле для международных перевозчиков.

Сегодня дорога к международному пункту пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе напоминает одну большую стоянку для большегрузных автомобилей. Очередь растянулась на несколько километров. Дальнобойщикам даже пришлось ночевать в кабинах своих фур.

Кристоф Лаллуйко, водитель большегруза (Польша):

Стоим уже 22 часа. А приехали сюда, потому что у нас полные баки топлива. Если ехать через польскую границу, то можно провести всего 600 литров топлива. Для многотонной фуры это мелочь. Поэтому и выбираем объездные пути через Литву, Латвию и даже Эстонию.

Причина такого скопления автомобилей исключительно экономическая, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Дизельное топливо в соседней Польше намного дороже, чем в Беларуси. Чтобы заставить дальнобойщиков покупать свою солярку, польские власти просто ограничили ввоз топлива из Беларуси. Для грузоперевозчиков такой совсем не рыночный подход ударил по карману.

Чтобы хоть как-то уменьшить транспортные расходы, водители стараются въезжать в Евросоюз через литовскую границу.

Павел Донецкий, водитель большегруза (Литва):

В Польшу можно только 600 литров. Все перевозчики едут сюда только из-за них, в основном. Где-то процентов 70 польских перевозчиков, ну и российские тоже.

Для сотрудников таможни причина таких пробок на границе хоть и очевидна, но значения не имеет. Сейчас главное максимально сократить очереди. Таможенный пост работает на пределе возможностей. Усиленные смены свели к минимуму время оформления транспорта.

Иван Телешинский, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Мы увеличили количество рабочих мест, дополнительно установили компьютеры, переводим, усиливаем смены.

Мы со своей стороны готовы увеличить количество оформлений в 1,5-2 раза для того, чтобы перевозчики, которые стоят в очереди, стояли как можно меньше.

Навстречу пошли и литовские коллеги. Сегодня сотрудники их таможни работали практически без перерывов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Совместные действия уже принесли положительный результат. Очередь из большегрузных автомобилей хоть и медленно, но сокращается.

Международный пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе работает в усиленном режиме. Вместо положенных 400 автомобилей в смену здесь оформляется более тысячи.

Окончательно же очереди на границе должны исчезнуть в следующем году. После завершения реконструкции перехода его пропускная способность увеличится в разы.