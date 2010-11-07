Итальянские конструкторы на автосалоне в Париже представили традиционные модели с новой начинкой

Детища итальянских конструкторов неизменно приковывают к себе повышенное внимание. Но, похоже, что нынешняя осень для них выдалась скучной и унылой – реальными новинками итальянцы не побаловали.

Так, в списке новинок «Alfa Romeo» – узлы и агрегаты для уже известных машин. Для хэтчбека «Giulietta» предложено сразу несколько новых моторов, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Самым интересным является вариант с приставкой «Quadrifoglio Verde» и агрегатом о 235 «лошадках». «Подзаряженная» версия «Джульетты» отличается уменьшенным дорожным просветом, 18-дюймовыми колесами и улучшенной тормозной системой с окрашенными в красный цвет суппортами.

Еще одно новшество для «Alfa» – новая 6-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями, доступная в паре с бензиновым турбодвигателем объемом 1,4 л на той же «Giulietta» и «малютке» «Mi.To.». А для семейства 159 предложено четыре новых пакета оснащения. По-прежнему продолжает радовать суперкар «8C Spyder».

Премьеры «Fiat» также носили сугубо технический характер. Вот перед вами «Fiat 500». Обычный с виду, без какого-либо агрессивного аэродинамического обвеса. Между тем это городская машинка знаменует собой новую эру автомобилестроения. Точнее, двигателестроения. Под капотом тут – новый бензиновый моторчик семейства «MultiAir» с двумя цилиндрами. При объеме всего в 875 «кубов» (как у мотоцикла) он способен выдать неплохие 85 л.с.

Парочка хэтчбеков «Punto Evo» и «Bravo» предстала в ECO-конфигурациях. Так, «Punto Evo» обзавелся дизелем объемом 1,3-литра мощностью 85 л.с. в паре с системой «Старт/Стоп». Точно такую же теперь можно обнаружить и в базовом оборудовании «Bravo». Но тут под капотом притаился еще более мощный бензиновый мотор – объемом 1,4 л и табуном из 140 «лошадей». В общем, почитать экологию на «Fiat» забывают.

Разумеется, итальянцы не были итальянцами, если бы не продемонстрировали что-нибудь эдакое пестрое и яркое. Кузов этой спецверсии «малыша» 500, получившей название «Тысячный» обклеили полутора тысячами фотографиями с лицами 500 владельцев этой машинки.

У «Lancia» в последнее время с премьерами как-то совсем туговато. Показав два с половиной года назад новую «Delta», итальянцы посчитали, что на этом пока что хватит. Между тем, преданные фанаты этого конструктора богемных авто с нетерпением ждут наследника хэтчбека «Ypsilon». А на «Lancia», знай себе, продолжают демонстрировать близость к высокой моде. Впрочем, «Ypsilon Elle», созданный в сотрудничестве с одноименным журналом для модных и гламурных девушек, впервые был представлен еще прошлой осенью, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».