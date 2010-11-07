Прямой эфир

Итальянские конструкторы на автосалоне в Париже представили традиционные модели с новой начинкой

07 ноября 2010 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Детища итальянских конструкторов неизменно приковывают к себе повышенное внимание. Но, похоже, что нынешняя осень для них выдалась скучной и унылой – реальными новинками итальянцы не побаловали.

Так, в списке новинок «Alfa Romeo» – узлы и агрегаты для уже известных машин. Для хэтчбека «Giulietta» предложено сразу несколько новых моторов, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Самым интересным является вариант с приставкой «Quadrifoglio Verde» и агрегатом о 235 «лошадках». «Подзаряженная» версия «Джульетты» отличается уменьшенным дорожным просветом, 18-дюймовыми колесами и улучшенной тормозной системой с окрашенными в красный цвет суппортами.

Еще одно новшество для «Alfa» – новая 6-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями, доступная в паре с бензиновым турбодвигателем объемом 1,4 л на той же «Giulietta» и «малютке» «Mi.To.». А для семейства 159 предложено четыре новых пакета оснащения. По-прежнему продолжает радовать суперкар «8C Spyder».

Quadrifoglio Verde

Quadrifoglio Verde

Quadrifoglio Verde

Quadrifoglio Verde

8C Spyder

8C Spyder

Премьеры «Fiat» также носили сугубо технический характер. Вот перед вами «Fiat 500». Обычный с виду, без какого-либо агрессивного аэродинамического обвеса. Между тем это городская машинка знаменует собой новую эру автомобилестроения. Точнее, двигателестроения. Под капотом тут – новый бензиновый моторчик семейства «MultiAir» с двумя цилиндрами. При объеме всего в 875 «кубов» (как у мотоцикла) он способен выдать неплохие 85 л.с.

Fiat 500

Парочка хэтчбеков «Punto Evo» и «Bravo» предстала в ECO-конфигурациях. Так, «Punto Evo» обзавелся дизелем объемом 1,3-литра мощностью 85 л.с. в паре с системой «Старт/Стоп». Точно такую же теперь можно обнаружить и в базовом оборудовании «Bravo». Но тут под капотом притаился еще более мощный бензиновый мотор – объемом 1,4 л и табуном из 140 «лошадей». В общем, почитать экологию на «Fiat» забывают.

Bravo

Bravo

Punto Evo

Punto Evo

Разумеется, итальянцы не были итальянцами, если бы не продемонстрировали что-нибудь эдакое пестрое и яркое. Кузов этой спецверсии «малыша» 500, получившей название «Тысячный» обклеили полутора тысячами фотографиями с лицами 500 владельцев этой машинки.

Тысячный

Тысячный

Тысячный

У «Lancia» в последнее время с премьерами как-то совсем туговато. Показав два с половиной года назад новую «Delta», итальянцы посчитали, что на этом пока что хватит. Между тем, преданные фанаты этого конструктора богемных авто с нетерпением ждут наследника хэтчбека «Ypsilon». А на «Lancia», знай себе, продолжают демонстрировать близость к высокой моде. Впрочем, «Ypsilon Elle», созданный в сотрудничестве с одноименным журналом для модных и гламурных девушек, впервые был представлен еще прошлой осенью, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Ypsilon Elle

Ypsilon Elle

Ypsilon Elle

Ypsilon Elle

Ypsilon Elle

# авто

Другие новости рубрики

Все новости
06 ноября 2010 12:58

В Скиделе «Мицубиши» с 24-летней водителем и двухлетним пассажиром выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Фольксвагеном» - фото

06 ноября 2010 12:45

20 раз нарушивший ПДД житель Гродненской области разбил две машины - фото

05 ноября 2010 16:07

22-летний мотоциклист погиб в лобовом столкновении с автобусом в Червенском районе