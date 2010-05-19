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История развития модели Subaru Forester

19 мая 2010 14:59
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Subaru ценится за свою систему полного привода и оппозитный двигатель, который снижает центр тяжести машины, улучшая управляемость.

Forester обладает высокой посадкой и удобным салоном, которые не может предложить седан. Проходимостью, которая не доступна универсалу. И главное — комфортом и управляемостью, которые не свойственны внедорожникам.

История развития модели Subaru Forester

На первое поколение Subaru Forester устанавливали 2-х литровый бензиновый двигатель мощностью всего 115 л.с. Но год спустя Forester получил совсем новый двигатель с турбонаддувом, мощностью уже 175 л.с. В этом же году «Лесник» появился и на американских дорогах.

И вот в 2002 году на свет появился Subaru Forester второго поколения. По словам владельцев, этот автомобиль позволяет чувствовать себя уверенно в самых различных условиях, будь то семейный выезд на природу, деловая поездка, езда по шоссе или по городу, занятия спортом, поездка на охоту или рыбалку.

История развития модели Subaru Forester

Позже Subaru выпустила версию Forester STI с мотором мощностью 265 л.с., усиленной тормозной системой, шестиступенчатой «механикой» и спортивной подвеской.

В 2008 году вышло третье по счету поколение. Увеличение клиренса, колесной базы и общих габаритов автомобиля еще больше приблизило этот универсал к классу полноценных внедорожников. Стало больше пространства в салоне. Впервые на новом поколении Forester, помимо бензиновых моторов, будет устанавливаться первый оппозитный дизельный двигатель! Правда, дизельная версия оснащается только шестиступенчатой механической коробкой, которая специально разработана с учетом характеристик нового мотора.

Представителей всех поколений Форестера объединяют общие черты: проходимость, управляемость, вместительность и надежность.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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