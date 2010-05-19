История развития модели Subaru Forester

Subaru ценится за свою систему полного привода и оппозитный двигатель, который снижает центр тяжести машины, улучшая управляемость.

Forester обладает высокой посадкой и удобным салоном, которые не может предложить седан. Проходимостью, которая не доступна универсалу. И главное — комфортом и управляемостью, которые не свойственны внедорожникам.

На первое поколение Subaru Forester устанавливали 2-х литровый бензиновый двигатель мощностью всего 115 л.с. Но год спустя Forester получил совсем новый двигатель с турбонаддувом, мощностью уже 175 л.с. В этом же году «Лесник» появился и на американских дорогах.

И вот в 2002 году на свет появился Subaru Forester второго поколения. По словам владельцев, этот автомобиль позволяет чувствовать себя уверенно в самых различных условиях, будь то семейный выезд на природу, деловая поездка, езда по шоссе или по городу, занятия спортом, поездка на охоту или рыбалку.

Позже Subaru выпустила версию Forester STI с мотором мощностью 265 л.с., усиленной тормозной системой, шестиступенчатой «механикой» и спортивной подвеской.

В 2008 году вышло третье по счету поколение. Увеличение клиренса, колесной базы и общих габаритов автомобиля еще больше приблизило этот универсал к классу полноценных внедорожников. Стало больше пространства в салоне. Впервые на новом поколении Forester, помимо бензиновых моторов, будет устанавливаться первый оппозитный дизельный двигатель! Правда, дизельная версия оснащается только шестиступенчатой механической коробкой, которая специально разработана с учетом характеристик нового мотора.

Представителей всех поколений Форестера объединяют общие черты: проходимость, управляемость, вместительность и надежность.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY