Новости Беларуси. Инвалиды-колясочники в Могилеве впервые получили водительское удостоверение. Ограниченные возможности обычных автошкол для людей, прикованных к коляскам, препятствием не стали. Специально для них учреждение оборудовало пандусы, учебный класс и автомобиль.

Федор Ражков, директор автошколы:

О затратах речь не шла, стоял вопрос о помощи инвалидам-колясочникам, в первую очередь.

Для людей с ограниченными возможностями обустроили пандусы, расширили дверные проемы, оборудовали учебный класс. Позаботились и об автомобиле. Жигули перевели на ручное управление.

Максим Матиевский, инструктор:

Сцепление выжимается вот так, рычаг тормоза и газ.

Все три учебных месяца ребятам помогала Оксана Харитонова. Преподаватель с семилетним стажем выпустила не одну сотню водителей. Но за сегодняшних подопечных она волновалась, как никогда.

Оксана Харитонова, преподаватель автошколы:

Мальчики старались. Естественно, их больше тянуло на вождение, чем изучать теоретические предметы. Но сегодня экзамен показал – и мы работали, и мастер работал.

Экзамен по теории на компьютере, парковка, эстакада, город. Оба экзаменуемых справились с задачей на «отлично».

Сергей Пекусов, заместитель начальника экзаменационного отдела управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Ребята очень уверенно и спокойно, без ошибок прошли все испытания, которые предусмотрены программой обучения.

Как признаются ребята, сложностей было немало. И самая главная – отдаленность автошколы от дома. Оба выпускника – жители Витебской области. Но в своем регионе такого специализированного класса нет. До недавнего времени получить водительские права можно было лишь в Минске.

Михаил Батуро, выпускник автошколы:

Сложно, не скрою. Сложно учить, и учиться было этому всему. Для меня открылась свобода в перемещении, в общении.

Сейчас Александру и Михаилу предстоит решить еще одну задачу. Как приспособить автомобили, на которых они будут передвигаться, под ручное управление.

Александр Медведский, выпускник автошколы:

Ауди у меня, буду переоборудовать ее, все оформлю.

А тем временем в автошколе набрали новую специализированную группу будущих водителей. Через три месяца еще пять выпускников смогут сесть за руль своего автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.