Иномарка съехала в кювет и разбилась о бетонное ограждение в Гродненском районе

Серьезное ДТП произошло утром 6 сентября возле деревни Свислочь. Водитель и пассажир погибли на месте.

Оказалось, что за рулем БМВ был уже известный госавтоинспекторам злостный нарушитель. Виновник аварии никогда не имел водительских прав, но при этом его несколько раз задерживали и привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. А три года назад, чтобы остановить этого молодого человека, инспекторам пришлось даже применять оружие.

Олег Дук, старший инспектор Управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

– На участке дороги, обозначенном знаком «Опасный поворот», он, скорее всего, неправильно выбрал скорость. Машина съехала в кювет, где ударилась в железобетонное ограждение жилого дома, затем в дерево. В результате ДТП, 22-летний водитель и 19-летний пассажир скончались на месте. Еще один юноша, который находился в автомобиле, доставлен в реанимационное отделение больницы. По всей видимости, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, в минувшие выходные на дорогах страны получили травмы шестеро детей, один погиб. Сейчас в Беларуси проходит акция «Внимание – дети!». На особом контроле – юные участники движения. Водители обязаны снижать скорость вблизи школ и других мест, где бывает много детей.