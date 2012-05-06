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Инновационные обозначения пешеходных переходов

06 мая 2012 14:24
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Чего только не придумывают, чтобы повысить безопасность пешеходов.

Лазерные переходы начинают работать после появления красного сигнала для водителей. Перед владельцами автомобилей, на границе пешеходного перехода появляется яркая голограмма, изображающая переходящих улицу людей. Нарушителей же тут же фиксирует установленная видеокамера.

Идея первого лондонского перехода крест-накрест была заимствована из Японии. Помогают не запутаться в нем пешеходом стюарды, которые постоянно следят за дорожной ситуацией.

«Воздушный» переход от известного дизайнера предназначен для привлечения внимания водителей в темное время суток. Акцент создается благодаря продолговатым светильникам, которые дублируют над землей «зебру».

Еще одна идея - подсвечивание пешеходов соответствующим сигналом светофора. Такое световое обозначение поможет не только сигнализировать водителю о необходимости приостановки движения, но и воспитать культуру пешеходов, ведь нарушители будут подсвечены красным цветом.

iPod запрещен! И такой знак предлагают установить на улицах! Ведь наушники отвлекают пешехода и рассеивают внимание.

# авто # Технологии # Фотофакт

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