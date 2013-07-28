Хамство на дорогах: следуют ли минские водители этикету? Расследование СТВ

Новости Беларуси. С появлением видеорегистраторов живые картинки выяснения отношений у капота бьют рекорды просмотров в сети Интернет. И далеко не всегда можно определить кто прав, а кто виноват.

Ролики с кадрами мордобоя на дорогах все чаще развлекают пользователей Интернета. Когда впору прибить пыл и сбавить обороты собственного раздражения, некоторые автомобилисты жмут на газ эмоций. Без экивоков те, кому не угодил сосед по полосе, начинают разборки кулаками, явно забывая об этикете. Тем самым доказывая, кто тут главный.

Несколько месяцев тому Игорь оказался в подобной ситуации. Ему тоже кулаками объясняли, как нужно ездить. Сейчас автомобилист умышленно не светит лицо. Следы разборок еще остались. Перестраиваясь на соседнюю полосу на Минской кольцевой, задел не то самолюбие, не то еще некие качества такого же водителя. И, судя по словам, тормозной путь у оскорбленного таким маневром, напрочь отсутствовал.

Игорь, пострадал от хамства на дороге:

Человек, который ехал за мной, посчитал, что я его подрезал. Обогнал меня, остановился. Он начал бить сначала по машине. Потом вытащил меня на капот.

Дорожного диалога на культурном языке тогда не получилось. Вопрос решался исключительно врукопашную.

Игорь:

Разговора как такового не было. Я пытался что-то сказать, извиниться, но он меня не слушал. Он был настроен на решение вопроса кулаками. В суд не обращался, потому что все равно таких людей не изменить, и таких на дорогах останется все равно много.

Неписаный кодекс чести автомобилиста гласит: уважайте пешехода. Стоп-сигнал на зебре требуют не только ПДД, но и культура вождения. Сегодня мы проверим, следуют ли минские водители этикету. Или все-таки столичные дороги обкатывают те, кому законы не писаны?

Нерегулируемый пешеходный переход охраняют два «спящих полицейских». И однозначного вердикта культуре вождения здесь нет.

На дорогах все больше хамства и все меньше культуры вождения. А ведь по ее канонам наглость и лихачество не комильфо. Но если автомобилисты и дальше будут катиться по маршруту бескультурья, то такие негласные правила этикета водителей, как дать зеленый свет выезжающей со двора машине и дальше по списку, скоро будут считаться моветоном. Ведь чуть что – сразу громко и раздраженно сигналят. А психология многих работает по принципу: как аукнется, так и откликнется. Здесь и формируется агрессивный стиль вождения. На хвосте – нарушение правил дорожного движения, вроде подрезания на обгонах и превышения скорости. И уже на финишной прямой стоит безопасность: своя и других.

Виктор Мазуркевич, доктор педагогических наук по специальности психология:

Агрессивный водитель – это системный нарушитель, который придерживается именно такого агрессивного стиля вождения, который осознает, что он делает и чем это чревато. И это может вызвать такую же реакцию в виде такого же стиля вождения в отношении его самого и других водителей.

Виктор Мазуркевич разработал целый курс лекций по психологии и культуре вождения. И сейчас доктор наук может поставить диагноз любому автомобилисту. Езда, которую с этическими правилами и нормами нравственности разделяют целые две сплошные, это зашкаливающий спидометр личных комплексов, считает Мазуркевич. Таким водителям просто нужно в чем-то считать себя выше других. Вот и демонстрируют на дороге свое, так называемое, превосходство. С точки зрения психологии объясняет специалист и отношение водителей-мужчин к прекрасной половине человечества на дороге. Рулит раздражением относительно стиля женщин их осторожность и культура вождения.

Виктор Мазуркевич:

Люди не умеют владеть собой, не умеют регулировать свое психологическое состояние. Для того чтобы с ними справляться, есть определенные приемы. Например, погримасничать, поулыбаться, регулировки с помощью дыхания.

Наталья Федорова за баранкой уже 22 года. Репутация водителя не запятнана ни одним ДТП. Хотя в свой адрес слышала многое из колеи «дама за рулем». Теперь эта «дама» обкатывает маршрут 23 автобуса и мастер-класс может дать любому водителю.

Наталья Федорова, водитель автобуса:

Я не делю, водитель мужчина или женщина. Мужчина порой не водит так, как водят некоторые дамы. Раздражает, когда на остановках не задумываясь оставляют машины, чтобы припарковаться к бордюру, как требует инструкция, другой раз это просто невозможно.

Нормативы проектных решений нашей дорожной системы в основном остались еще с советских времен. И разрабатывали их мужчины, естественно, под себя. Тогда в проекты закладывались определенные параметры среднестатистического водителя. Это был представитель сильного пола с определенным временем реакции и реагированием на ситуацию. Потому априори женщинам сложнее ориентироваться на дороге.

Денис Капский, заведующий научно-исследовательским центром дорожного движения:

Культура вождения формируется способами проектирования. И проблема заключается в том, что сегодня, как создается дорога, она провоцирует водителей на бескультурное вождение. Критерий основной — это скорость. Безопасность и скорость. И вот эти два понятия находятся в противоречии. Чем меньше скорость, тем выше безопасность. Нам надо создать и безопасно, но повысить скорость. Участки между перекрестками, между пешеходными переходами проезжаются прекрасно с высокой скоростью движения. Но затем водителю приходится тормозить, резко снижать скорость. Вот эти постоянные разрывы, дергания, трогания, остановки провоцируют водителя потом наверстать упущенное. И очень сложно заставить водителя на шестиполосной улице соблюдение скорости 60, когда можно и 80 двигаться, и 90.

Пока автомобилисты не сбалансируют критерии скорости и безопасности, культура вождения будет тормозить. Но зависит она и в быту и на дороге скорее от личного воспитания каждого, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.