Хаммеры наступают

Хаммер вызывает одновременно уважение и страх. Он огромен и угловат. Хаммеры бесстрашно погружаются в воду и у них фантастическая проходимость.

Внутри хаммера довольно комфортно. Проезжая горки и водные преграды, пассажиры ощущают лишь легкое покачивание. Как говорят владельцы, хаммер нельзя сравнивать с другими машинами, это свой автомобиль в своем классе.

Андрей Сороко, основатель Hummerclub:

C виду он очень большой, и кажется, что на нем тяжело ездить. Там где припаркуется легковой, можно припарковать и хаммер. Но сложнее выйти из авто, так как двери широкие.

А вот что касается пищи для такого вездехода, то расход в смешанном цикле составляет 23 литра. Не так уж и много для проходимца в три с половиной тонны с 6-литровым двигателем V8 мощностью 315 л.с.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY