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Грузовик с песком перевернулся в районе съезда на кольцевую дорогу со стороны Логойского тракта

29 июня 2010 13:27
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Утренний час пик 28 июня обернулся ДТП для водителя фуры, превысившего скорость.

Машина не вписалась в поворот. К счастью, и водитель, и другие участники дорожного движения, отделались лёгким испугом.

Грузовик с песком перевернулся в районе съезда на кольцевую дорогу со стороны Логойского тракта

Грузовик с песком перевернулся в районе съезда на кольцевую дорогу со стороны Логойского тракта

Грузовик с песком перевернулся в районе съезда на кольцевую дорогу со стороны Логойского тракта

Грузовик с песком перевернулся в районе съезда на кольцевую дорогу со стороны Логойского тракта

Грузовик с песком перевернулся в районе съезда на кольцевую дорогу со стороны Логойского тракта

# Аварии # авто # Фотофакт

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