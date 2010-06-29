Грузовик с песком перевернулся в районе съезда на кольцевую дорогу со стороны Логойского тракта

Машина не вписалась в поворот. К счастью, и водитель, и другие участники дорожного движения, отделались лёгким испугом.
ДТП произошло на трассе в центральной части страны. По предварительной информации причиной аварии стала неисправность тормозов.
25 июня под прицел камер ГАИ попала улица Малинина. За 2 часа — 40 машин. Среди них даже водители маршруток.
25 июня около 8 утра легковой автомобиль сбил 57-летнюю женщину на Партизанском проспекте. ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
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