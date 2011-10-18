Горремавтодор: К Чемпионату мира по хоккею в Минске построим шесть развязок, до 2020 - еще 12 развязок

Как готовятся дороги Минска к Чемпионату мира по хоккею 2014 года? Как ведется работа по строительству дорожных развязок? Что уже сделано?

Денис Глинский, директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

К Чемпионату мира по хоккею 2014 года мы планируем построить шесть дорожно-транспортных развязок. Одна развязка по улице Кальвариская уже сдана в эксплуатацию. На пересечении улиц Маяковского и Денисовской развязка еще не закончена. Но по ходу мы уже запустили движение.

Также строятся две развязки на проспекте Держинского, которые также будут в 2012 году. В сентябре мы начали строительство новой транспортной развязке на пересечении кольцевой дороги и улицы Ташкентская.

По программе до 2020 года мы должны построить еще 12 развязок.