Гонка Mint 400 по иссушенной зноем и изрытой воронками местности

В Новом свете любят гонки Nascar, соревнования по драгрэйсингу и offroad, однако для настоящих автомобильных энтузиастов есть Mint 400.

Норм Джонсон, организатор соревнований:

Проще говоря, это самые забавные и увлекательные гонки в Америке и одно из первых в мире внедорожных соревнований. Первый раз мы организовали его в 1968 году, общественность сразу признала его классической гонкой.

Гонка по пустыням Невады проводилась вплоть до 1988 года, но потом возникли трудности, и про Mint 400 пришлось забыть до 2007 года.

В свои лучшие годы пустынная гонка по окрестностям Лас-Вегаса собирала до 100 000 зрителей, а за рулем необычных машин-переделок сражались колесо в колесо лучшие гонщики планеты, голливудские каскадеры и звезды телевидения. Даже Гордон Купер, известный американский астронавт, однажды решился принять участие в этой грандиозной пустынной авантюре. В 1975 году Mint 400 выдалась рекордной: в схватке за 100 000 долларов сошлись 354 автогонщика и 51 мотоциклист.

В этом году гонка стала юбилейной, 25-ой по счету и в очередной раз поразила своей массовостью. Сама трасса – а это замкнутое кольцо длиной 80 км – проложена по территории бомбардировочного полигона ВВС США, том самом, где в 50-е гг. прошлого столетия один за другим вырастали “ядерные грибы”. Трасса закрыта для зрителей и любого постороннего движения, а потому все перипетии борьбы в прямом эфире транслируются по телевидению.

Участие в этом году приняли автомобили четырех классов: серийные легковые авто, полноприводные джипы, специальные кроссовые багги и самая интересная категория – автомобили индивидуальной подготовки с “неавторизованными” пилотами за рулем. В первый день гонщикам Mint 400 предстояло преодолеть четыре круга, то есть 320 км, столько же – во второй. Итого – 13 часов по иссушенной зноем и изрытой воронками местности.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY