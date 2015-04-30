Гомель: от столкновения с легковушкой перевернулся Jeep, пострадали два 18-летних парня

Новости Беларуси. Авария на пересечении улиц Ленинградская и Димитрова Новобелицкого района областного центра произошла в среду вечером.

По предварительной информации, Jeep, находившийся на второстепенной дороге, не уступил Renault, который двигался по главной. От удара внедорожник отбросило в сторону, где он перевернулся.



В результате столкновения пострадали два пешехода – 18-летние парни. В момент аварии они выходили из магазина. Оба доставлены в больницу, один находится в травматологии, а второй – в реанимации.



На больничной койке оказались водитель Renault и его пассажир 1956 года рождения.