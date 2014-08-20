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Гомель: 24-летний мотоциклист врезался в грузовик и погиб

20 августа 2014 18:06
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Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом произошла на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле.

Водитель на грузовом автомобиле ГАЗ повернул налево. 24-летний мотоциклист решил обогнать машину по встречной полосе, но не справился с маневром и врезался в ГАЗ в момент его поворота.

Байкер скончался на месте происшествия. Пассажир мотоцикла находится в реанимации.

Как отмечают в пресс-службе УГАИ УВД Гомельского облисполкома, на территории области с начала года совершено 59 ДТП с участием мототранспорта, в которых 7 человек погибли и 58 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Напомним, в июне водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения сбил мотоциклиста.

Как выяснилось, 32-летний мужчина решил объехать припаркованный автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с двухколесным транспортным средством. Это произошло в Вилейке. Смотрите видео.

# авто # Авария в Гомельской области

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