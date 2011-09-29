Герой! Водитель 40-го троллейбуса оперативно потушил пожар в «Опеле» на пр. Дзержинского. Пока другие проезжали мимо

28 сентября утром на пр. Дзержинского, около Rubin Plaza. Столкнулись три Opel. Спустя некоторое время один из них загорелся. Остановились всего несколько человек. В их числе — водитель троллейбуса 40-го маршрута. Быстрым шагом он направился к горящему автомобилю, начал тушить огонь, обошел машину по периметру. Потом подошел мужчина, который передал ему еще один огнетушитель. Окончательно затушили возгорание прибывшие пожарные, сообщает «Онлайнер».Я подъехал к остановке «Станция диагностики». Издалека увидел дым и сразу отстегнул огнетушитель. Но передо мной стояла фура, и не был виден источник возгорания. Когда автопоезд отъехал, я заметил горящую машину, остановил троллейбус и вышел тушить пожар. У нас был недавно инструктаж, я хорошо знал, что делать. Не смог проехать, увидев такое. Все-таки город, люди кругом.У меня в кабине огнетушитель объемом 8 литров. А в салоне был 5-литровый. Один из пассажиров по собственной инициативе достал его и помог.

До того как стать водителем троллейбуса [Юрий в троллейбусном парке уже 11 лет — Авт.], я работал на комбайне. Вот там возгорания случались неоднократно. Но это поле, а не город. Большая разница. Вчера в моих силах было оказать помощь. Я сам автовладелец и мог представить чувства водителя. Потому без промедления бросился к горящей машине.

Опоздания на троллейбусе не было. А про использованные огнетушители сразу предупредил начальство. Так что никаких вопросов ко мне не было.