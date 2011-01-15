ГАИ эвакуирует машины, которые мешают уборке снега

В первую очередь на штрафстоянки вывозят за нарушения правил парковки. Автовладельцы бросают машины под запрещающими знаками, на остановках общественного транспорта и даже на тротуарах. Сейчас особое внимание минские госавтоинспекторы уделяют проспектам и центральным магистралям. Именно туда брошены основные силы снегоуборочной техники.

Ему под силу свернуть горы — снежные. Александр Близнецов и в оттепель, и в лютые морозы чистит дворы от белого ковра. Но убирать снег на совесть мешают автомобили жильцов. Многие не сдвинуть с места неделями.

Александр Близнецов, водитель снегоуборочной машины:

Делаем людям добро, чтобы не буксовали но они не понимают. Ставят у обочины машины, в чём и затрудняется наша уборка. Если мы зацепим эти машины, то платим всё равно мы.

ГАИ со снегом борется штрафом. Инспекторы машины эвакуируют, если мешают уборке снега. В первую очередь на охраняемые стоянки вывозят за нарушения правил парковки. На особом внимании у госавтоинспекторов — проспекты и центральные магистрали. Из-за сугробов автовладельцы бросают машины под запрещенными знаками, на остановках общественного транспорта и даже на тротуарах.

Сергей Пацкевич, инспектор дорожно-патрульной службы Заводского РУВД Минска:

Если есть возможность установить владельца транспортного средства, то его вызывают, чтобы он переставил машину. Если нет, то прибегаем к помощи эвакуатора.

На штрафстоянку машины привозят и днем, и ночью. Только за последние пять здесь припарковали более десяти машин. Чтобы забрать свою, автовладельцу придется раскошелиться. Заплатить и за нарушение, и за работу эвакуатора и за это место. Многие водители расплачиваться не спешат. Поэтому некоторые машины стоят здесь годами.

Только за прошлые сутки из Минска вывезли 13.5 тысяч кубометров снега. Работают пятнадцать специальных свалок. Все они — под контролем экологов. Специалисты изучают воздействие грязного снега на почву и грунтовые воды. Для экологии, говорят, такие объекты большой угрозы не представляют. Ведь даже внезапная оттепель городские «ледники» растопит не сразу. По прогнозам, они исчезнут ближе к лету. А после земельный покров восстановят от переизбытка соли.

Анатолий Шариков, старший научный сотрудник РУП «Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов»:

Снег не опасен. Это обследовалось. Там, где нет превышений по нефтепродуктам, тяжелым металлам — те свалки и рекомендовались. Соответственно, и чтобы не было влияний на водные ресурсы.

В эти выходные — снег, туман, гололед. В воскресенье на северо-востоке до -20. Но январская зима продлится недолго. Уже на следующей неделе атлантические циклоны дадут зеленый свет теплому воздуху из Западной Европы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».