ГАИ: 100 камер видеонаблюдения в Минске не планируем использовать в ближайшие два-три месяца

Фрагменты интервью начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Корзюка из программы «Деловой завтрак» в прямом эфире «Радио-Минск» (92,4 FM).

Дмитрий Корзюк: В прошлом году только в октябре на улицах столицы смертельные травмы получили 14 человек, еще 129 были ранены. Трагедии в основном случались на зебрах, где пешеходы пользуются преимуществом. Поэтому решено ежедневно с 11 октября в вечернее время организовать в Минске на оживленных перекрестках и нерегулируемых переходах дежурство инспекторов ГАИ. Помогают милиции дружинники.

Как в целом обстоят дела с безопасностью на городских улицах?

Дмитрий Корзюк: В столице по сравнению с прошлым годом на 20 процентов снизилось число дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. За 9 месяцев 2010-го зарегистрированы 676 аварий, в результате погибли 46 и травмированы 788 человек. За такой же период 2009-го в городе случилось 851 ДТП с 51 погибшими и 956 ранеными. Определены самые аварийно-опасные дни недели. Это среда, четверг и пятница. Причем наиболее травмоопасное время с 15 до 24 часов. Среди основных причин дорожных происшествий превышение водителями скорости движения, нарушение правил маневрирования и проезда пешеходных переходов.

Насколько столица обеспечена стационарными камерами фото и видеонаблюдения?

Дмитрий Корзюк: Сегодня такие приборы установлены только на трассе М1 (Брест — Минск — граница Российской Федерации). В столице около 100 камер видеонаблюдения. Но в ближайшие два-три месяца не планируем их использовать. Вначале посмотрим, как они будут действовать на М1, и лишь затем станем внедрять опыт в Минске. Там, где чаще всего регистрируют нарушения скоростных режимов, появятся камеры. Места их расположения будут указаны на информационных щитах, которых и сегодня достаточно в городе. К тому же планируем опубликовать карту, где отметим все участки, контролируемые скоростемерами.