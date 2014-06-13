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Фура въехала в затормозившую перед камерой видеофиксации легковушку. Погиб 2-летний ребенок

13 июня 2014 13:50
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Новости Беларуси. Страшная авария в Дзержинском районе. Двухлетний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на брестской трассе.

Вероятно, водитель легковушки резко затормозил перед камерой видеофиксации. В это время сзади в машину врезалась фура.

Водителя и пассажирку легкового автомобиля пришлось освобождать при помощи специальной техники сотрудникам МЧС. С тяжелыми травмами молодые родители доставлены в больницу.

Спасти мальчика не удалось. Во время столкновения маленький пассажир находился на заднем сидении в детском автокресла. Как раз туда пришелся основной удар, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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