Фура въехала в затормозившую перед камерой видеофиксации легковушку. Погиб 2-летний ребенок

Новости Беларуси. Страшная авария в Дзержинском районе. Двухлетний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на брестской трассе.

Вероятно, водитель легковушки резко затормозил перед камерой видеофиксации. В это время сзади в машину врезалась фура.

Водителя и пассажирку легкового автомобиля пришлось освобождать при помощи специальной техники сотрудникам МЧС. С тяжелыми травмами молодые родители доставлены в больницу.

Спасти мальчика не удалось. Во время столкновения маленький пассажир находился на заднем сидении в детском автокресла. Как раз туда пришелся основной удар, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.