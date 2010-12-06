Фура с мертвым водителем протаранила пассажирский автобус

В Полтавской области автопоезд столкнулся с рейсовым автобусом, в результате чего один человек погиб и около двадцати получили травмы.

Авария случилась 5 декабря на 170-м километре автодороги Киев - Харьков. Водитель фуры выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, который выполнял рейс «Миргород-Киев», сообщает www.ctv.by со ссылкой на АТН.

Водитель фуры погиб на месте происшествия, а водитель и пассажиры автобуса (по разным данным — от 19 до 23 человек) получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По предварительной информации Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Полтавской области, 54-летний водитель фуры умер еще до аварии от сердечного приступа — именно поэтому неуправляемый автомобиль вылетел на встречную полосу.