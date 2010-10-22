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Французские автоконструкторы организовали парад ярких серийных премьер

22 октября 2010 13:05
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Французские конструкторы на Парижском автосалоне выступают традиционно уверенно, по-хозяйски. Вот и нынешней осенью они организовали настоящий парад ярких серийных премьер.

Просим любить и жаловать – это новый «Citroen C4», бросающий вызов «VW Golf». Перемены ситроеновского стиля заметно преобразили «C4»: внешне он стал солиднее и элегантнее, но стоит заглянуть в салон и обнаруживаешь, что былого авангардизма предшественника поубавилось. Так, «баранку» с неподвижной ступицей сменил традиционный руль, канула в Лету передняя панель с центральным расположением приборов.

Citroen C4

Citroen C4

Citroen C4

Citroen C4

Впрочем, кому нужен авангардизм, милости просим на борт еще одной яркой осенней премьеры «Citroen» –хэтчбека «DS4». Этот «стиляга» преподносится в качестве эдакой гламурной альтернативы «собрату» «C4», о чем свидетельствует яркая внешность. Окна – непременно с хромированными молдингами, колесные арки – самые что ни есть объемные, выхлопные патрубки – в виде трапеции. Словом, шик, блеск, красота!

Citroen DS4

Citroen DS4

Citroen DS4

А вот и долгожданный «Peugeot 508», представший в облике седана и универсала «SW» – эта новинка приходит на смену флагманскому 607, а заодно – всему семейству 407. Внешний облик 508 небезгрешен, но обратите внимание на одну особенность – контуры кузова седана и универсала свободные, без изломов и разрывов, от капота до багажника. Никаких нарочитых украшений или внешних элементов вроде жиклеров стеклоомывателя или антенны.

Peugeot 508

Peugeot 508

Peugeot 508

Peugeot 508 SW

Peugeot 508 SW

Кроссовер «3008 HYbrid4», который на дорогах появится будущей весной – размышление конструкторов «Peugeot» на тему «электричество и дизель». Под наименованием «HYbrid4» скрывается сочетание 163-сильного дизеля, электромотора в 37 л. с., блока никель-металлогидридных батарей и 6-ступенчатого «робота». Из внешних примет дизель-электрического «гибрида» – фары со светодиодными полосами, черные боковые молдинги и задний спойлер с зачерненной секцией.

Peugeot 3008 HYbrid4

Peugeot 3008 HYbrid4

Недаром ведь говорят, что по лицу возраст виден – вот и конструкторы «Renault» решили немного омолодить «Laguna», которой в нынешнем виде вот уже как три года стукнуло. После небольшой “пластической операции” передок у хэтчбека и универсала стал еще выразительнее. Среди технических новшеств – система «4Control», доступная прежде только на купе.

Renault Laguna

Renault Laguna

Показанные на стенде седан «Fluence Z.E.» и фургончик «Kangoo Express Z.E.» вовсе не концепты, как это может показаться на первый взгляд, а фактически готовые электромобили. С конца этого года более 600 прототипов этих электромобилей будут тестироваться в реальных дорожных условиях в десяти разных странах.

Renault Fluence Z.E.

Renault Kangoo Express Z.E.

Renault Kangoo Express Z.E.

Renault Kangoo Express Z.E.

Что ж, таковы «домашние заготовки» французов. А в следующих выпусках «Автопанорамы» рассказ пойдет об осенних дебютах немецких, итальянских, британских и азиатских конструкторов. Как говорится, спешите видеть.

# авто

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