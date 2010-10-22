Французские автоконструкторы организовали парад ярких серийных премьер

Французские конструкторы на Парижском автосалоне выступают традиционно уверенно, по-хозяйски. Вот и нынешней осенью они организовали настоящий парад ярких серийных премьер.

Просим любить и жаловать – это новый «Citroen C4», бросающий вызов «VW Golf». Перемены ситроеновского стиля заметно преобразили «C4»: внешне он стал солиднее и элегантнее, но стоит заглянуть в салон и обнаруживаешь, что былого авангардизма предшественника поубавилось. Так, «баранку» с неподвижной ступицей сменил традиционный руль, канула в Лету передняя панель с центральным расположением приборов.

Впрочем, кому нужен авангардизм, милости просим на борт еще одной яркой осенней премьеры «Citroen» –хэтчбека «DS4». Этот «стиляга» преподносится в качестве эдакой гламурной альтернативы «собрату» «C4», о чем свидетельствует яркая внешность. Окна – непременно с хромированными молдингами, колесные арки – самые что ни есть объемные, выхлопные патрубки – в виде трапеции. Словом, шик, блеск, красота!

А вот и долгожданный «Peugeot 508», представший в облике седана и универсала «SW» – эта новинка приходит на смену флагманскому 607, а заодно – всему семейству 407. Внешний облик 508 небезгрешен, но обратите внимание на одну особенность – контуры кузова седана и универсала свободные, без изломов и разрывов, от капота до багажника. Никаких нарочитых украшений или внешних элементов вроде жиклеров стеклоомывателя или антенны.

Кроссовер «3008 HYbrid4», который на дорогах появится будущей весной – размышление конструкторов «Peugeot» на тему «электричество и дизель». Под наименованием «HYbrid4» скрывается сочетание 163-сильного дизеля, электромотора в 37 л. с., блока никель-металлогидридных батарей и 6-ступенчатого «робота». Из внешних примет дизель-электрического «гибрида» – фары со светодиодными полосами, черные боковые молдинги и задний спойлер с зачерненной секцией.

Недаром ведь говорят, что по лицу возраст виден – вот и конструкторы «Renault» решили немного омолодить «Laguna», которой в нынешнем виде вот уже как три года стукнуло. После небольшой “пластической операции” передок у хэтчбека и универсала стал еще выразительнее. Среди технических новшеств – система «4Control», доступная прежде только на купе.

Показанные на стенде седан «Fluence Z.E.» и фургончик «Kangoo Express Z.E.» вовсе не концепты, как это может показаться на первый взгляд, а фактически готовые электромобили. С конца этого года более 600 прототипов этих электромобилей будут тестироваться в реальных дорожных условиях в десяти разных странах.

Что ж, таковы «домашние заготовки» французов. А в следующих выпусках «Автопанорамы» рассказ пойдет об осенних дебютах немецких, итальянских, британских и азиатских конструкторов. Как говорится, спешите видеть.