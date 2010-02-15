Фото. Ж/д катастрофа в Бельгии: погибли более 27 человек

К трагедии привёл сбой в системе управления поездами.

Из-за этого две электрички оказались на одном и том же пути. Ситуацию значительно усугубила крайне плохая видимость и обледенение рельсов. Всё это не позволило машинистам снизить скорость перед столкновением. Удар был такой силы, что вздыбившиеся вагоны повредили линии электропередач над железнодорожными путями.

Погибли до 27 человек, еще несколько десятков ранены. Внутри разбитых вагонов всё еще находятся люди. На месте ЧП работают спасатели и врачи скорой помощи. Представители железнодорожной администрации произошедшее пока не комментируют.