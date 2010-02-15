Прямой эфир

Фото. Ж/д катастрофа в Бельгии: погибли более 27 человек

15 февраля 2010 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К трагедии привёл сбой в системе управления поездами.

Из-за этого две электрички оказались на одном и том же пути. Ситуацию значительно усугубила крайне плохая видимость и обледенение рельсов. Всё это не позволило машинистам снизить скорость перед столкновением. Удар был такой силы, что вздыбившиеся вагоны повредили линии электропередач над железнодорожными путями.

Погибли до 27 человек, еще несколько десятков ранены. Внутри разбитых вагонов всё еще находятся люди. На месте ЧП работают спасатели и врачи скорой помощи. Представители железнодорожной администрации произошедшее пока не комментируют.

# Аварии # Техногенные катастрофы # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 февраля 2010 10:30

Фото. Мегаавария с участием более 30 автомобилей

12 февраля 2010 11:56

Фото. На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

10 февраля 2010 13:55

Видео. 2-ой этап Кубка РБ по скоростному маневрированию