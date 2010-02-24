Прямой эфир

Фото. В Минске льдина пробила крышу припаркованного автомобиля

24 февраля 2010 16:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На Романовской слободе большая ледовая глыба сорвалась с карниза пятиэтажного дома и приземлилась на крышу припаркованного у подъезда автомобиля.

Его владелец заехал домой на обед. На работу он возвращался уже на общественном транспорте.

В Минске льдина пробила крышу припаркованного автомобиля

В Минске льдина пробила крышу припаркованного автомобиля

В Минске льдина пробила крышу припаркованного автомобиля

В Минске льдина пробила крышу припаркованного автомобиля

В Минске льдина пробила крышу припаркованного автомобиля

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
24 февраля 2010 14:57

Фото. Крупная автомобильная авария на одной из главных автотрасс в Перу

22 февраля 2010 13:34

Фото. Недалеко от Вены столкнулись два грузовика и автобус с албанскими туристами

20 февраля 2010 16:42

Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду