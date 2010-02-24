Фото. В Минске льдина пробила крышу припаркованного автомобиля

Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

В то время как опасность набирает высоту, минчане о безопасности даже и не задумываются. Правда, до тех пор, пока она в прямом смысле не постучится в окна.