Фото. В Минске льдина пробила крышу припаркованного автомобиля

Его владелец заехал домой на обед. На работу он возвращался уже на общественном транспорте.
На одной из главных автотрасс на севере Перу столкнулись два автобуса.
Шесть человек погибли, около сорока травмированы. Многие в тяжелом состоянии.
В то время как опасность набирает высоту, минчане о безопасности даже и не задумываются. Правда, до тех пор, пока она в прямом смысле не постучится в окна.
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