Фото. Трио покореженных иномарок стало жертвой крутого виража

Решиться на крутой вираж на Партизанском проспекте водителю «Форда» не помешали ни гололед, ни заносы.

На скорости экстремальный ездок рискнул развернуться и резко вырулил на соседнюю полосу. Неслучайными встречными оказались «Рено» и «Ситройен». От столкновения «Форд», в салоне которого находились женщина с ребенком, вынесло на обочину. Участники ДТП отделались испугом, а трио покореженных иномарок стало преградой на пути общественного транспорта и целого потока машин.

Участник ДТП:

— Женщина стояла здесь, на повороте на выезд. Я ехала по среднему ряду. Скорость движения сегодня можно развить небольшую — погода не позволяет. Парень вдруг непонятно почему решил стартануть буквально перед моим автомобилем.