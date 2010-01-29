Фото. Погода увеличила количество ДТП в Беларуси в три раза

Так в этом году зима нас еще не испытывала. Снег, практически по всей территории Беларуси начался еще накануне и, похоже, выбрал для себя режим нон-стоп. Коммунальщики просто не успевают вывозить груды снега за пределы городов, дорожники – чистить трассы.

Кадры любительской съемки. С утра на проспекте Независимости при выезде из Уручья сразу несколько автомобилей закружились в вальсе по заснеженной дороге. На раз, два, три – груда металлолома и пробка в сторону центра и на кольцевую на километры.

Буквально час спустя только уже на другом конце города та же картина. Авария за аварией перекрывают движение по всем полосам.

В нескольких десятков километров от Витебска митсубиси и пежо не поделили дорогу. Одна легковушка от удара развернулась и вылетела к обочине.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

– Из-за мелких ДТП, количество которых увеличилось в три раза. Основная причина этих ДТП – водители не соблюдают дистанцию, где-то превышают скорость и пытаются маневрировать в транспортном потоке.

Автомобильная ситуация меняется каждый час. На мониторе, в режиме он-лайн, можно видеть движение на кольцевой и на выезде из Минска. Движение есть, но если подсчитать в сумме протяженность каждого затора в столице и на МКАД за сегодня, то выйдет – больше 100 километров. Можете себе представить – это одна большая пробка от Минска до Солигорска.

Вместе со снегом работы прибавилось всем службам. В масштабной акции «чистка» к коммунальщикам присоединились и сотрудники ГАИ. Они выехали в город на эвакуаторах, чтобы убрать с оживленных дорог машины, которые уже успели стать сугробами. Если приручить стихию никто не в силах, то подготовится к ее сюрпризам – дело чрезвычайной важности.

Снег остановил движение на дорогах земных, но не на воздушных. Все самолеты внутреннего и международного сообщения вылетали и приземлялись в аэропортах строго по расписанию, кроме одного рейса.

Юрий Марковский, начальник службы организации перевозок аэропорта «Минск-1»:

– Произошла некоторая задержка с вылетом в Калининград, по причинам не зависящим от нас. Была плохая погода в Калининграде, поэтому пассажирам пришлось 30 минут подождать.

Синоптики готовят к худшему. На выходные снегопад и метели пройдут почти по всей Беларуси. Так что непогода еще подбросит как снега на голову, так и лишней работы.

Александра Кулакова, Ольга Бакланова, Евгений Горин, телекомпания СТВ.