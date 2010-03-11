Фото. Под Брестом грузовой состав 400 метров тащил перед собой микроавтобус

Сегодня под Брестом на железнодорожной станции «Жабинка» столкнулись грузовой состав и микроавтобус.

Пострадали мужчина и женщина, которые находились в салоне автомобиля. Сейчас они в тяжёлом состоянии под наблюдением медиков. По предварительной версии, водитель микроавтобуса проехал на запрещающий сигнал светофора.

От Бреста — 17 километров, от Москвы — 1072. Именно в этих координатах и произошло столкновение товарного состава и микроавтобуса. Четыре сотни метров локомотив тащил перед собой покореженный кусок железа, в котором находились два человека.

Двадцатилетнюю девушку, которая находилась на пассажирском сидении, от силы удара сразу выбросило на железнодорожное полотно. Водителя уже доставали спасатели из машины, которая сложилась, как карточная. То ли по законам физики, то ли по велению судьбы, машину смяло таким образом, что салон оказался чуть правее головы поезда — это и спасло жизни людей.

Во время ЧП путеец дядя Миша находился на обеде. В прошлом году он помнит, как летали над рельсами автозапчасти легковушки, которая столкнулась здесь же с поездом. Тогда водитель осталась жива. С тех пор на этих путях не скрещивались другие жизненные пути. До сегодняшнего дня.

Виктор Мартынчук, начальник управления ГАИ Жабинковского РОВД:

Предположительно, водитель микроавтобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд.

Врачи говорят, что водитель и пассажир «Ивеки» «родились в рубашке» или сегодня их второй день рождения. Только вот глядя на рентгеновские снимки, они предпочитают молчать о реальном количестве переломов.

Анна Бурак, заместитель главного врача по медицинской части Жабинковской центральной районной больницы:

Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, а женщина — в тяжелом. На данный момент их состояние стабилизировалось.

В этой истории, казалось бы, с «хэппи-эндом», можно молчать еще о некоторых деталях. Например, о том, что из 95 вагонов товарняка большинство предназначено для перевозок сжиженного газа — пропана. А бак с топливом микроавтобуса при ударе находился как раз у кабины машиниста. Только в этом случае поезд был почти пустым, а «Ивека» была заправлена соляркой. И еще лучше не говорить о том, что могло бы произойти, если бы скомканный, как лист бумаги, микроавтобус все-таки попал под колеса товарняка…