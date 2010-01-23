Фото. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем

Инцидент произошел в Гомельском районе. Водитель машины, который выехал на запрещающий сигнал светофора, погиб на месте.

Автомобиль от удара отбросило на 50 метров. Тело из искореженной легковушки спасателям пришлось извлекать с помощью спецоборудования. Задержка в движении поездов на этом участке дороги составила более двух часов.

Сергей Емельяненко, гомельский транспортный прокурор:

– Действия водителя авто не поддаются никакому объяснению. Вины локомотивной бригады, предварительно, мы не усматриваем. Будет проводиться тщательная проверка. Световая сигнализация была в исправном состоянии, это подтвердили специалисты, которые выехали на место происшествия. Поэтому, что так торопило этого молодого человека, трудно сказать.