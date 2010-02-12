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Фото. На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

12 февраля 2010 11:56
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В тот момент там находились люди. В результате четыре человека пострадали, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

По предварительной версии, водитель иномарки не рассчитал скорость движения при повороте с улицы Беды на Сурганова. Машину занесло и она врезалась в троллейбус. Затем её вынесло на остановку.

Серьезные повреждения получил газетный киоск. Никто из пассажиров троллейбуса, не пострадал.

К слову, водительский стаж владельца иномарки всего пять месяцев.

Анатолий Шилович, водитель троллейбуса:
Стоял на остановке, люди заходили и выходили. Закрывалась дверь, слышу — удар, а потом машину увидел. Там женщина была, пострадала сильно — попала между машиной и остановкой. Скользко очень. Не рассчитал, наверное, свои возможности.

Зоя Якубович, продавец:
Я рассчитывала людей, и тут удар, и мусорка прямо влетела в киоск, разбила стекло. Витрины, полочки — всё в стекле, все журналы, все газеты. Ну я убежала из киоска от испуга.

На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

На улице Сурганова Rover въехал в троллейбус, а затем в остановку

# Аварии # авто # Фотофакт

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