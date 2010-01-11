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Фото. Молоковоз перевернулся на скользкой дороге. Все молоко вылилось

11 января 2010 14:00
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Мокрый снег и мороз осложнили обстановку и на дорогах. Магистрали покрылись ледяной коркой. Только в столице с 6 до 9 утра произошло около 30 аварий. В основном – столкновения по причине несоблюдения скорости и дистанции.

Так, недалеко от деревни Марьяливо Минского района водитель молоковоза не справился с управлением и машина перевернулась. Молоко вылилось на проезжую часть. Выбраться из кабины мужчине помогли очевидцы. Пострадавших нет, а искореженный автомобиль с места ДТП пришлось эвакуировать.

Молоковоз перевернулся на скользкой дороге

Молоковоз перевернулся на скользкой дороге

Молоковоз перевернулся на скользкой дороге

Молоковоз перевернулся на скользкой дороге

Молоковоз перевернулся на скользкой дороге

Андрей Лобан инспектор Ленинского УГАИ Мингорисполкома:
– В виду перепада температур возникла ледяная корка, которая препятствовала нормальному движению автомобилей. Водители, не справляясь с управлением, уходили в занос на многих участках дорожной сети в городе Минске. Возникло множество ДТП.

# Аварии # авто # Фотофакт

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