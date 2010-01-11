Фото. Молоковоз перевернулся на скользкой дороге. Все молоко вылилось

Мокрый снег и мороз осложнили обстановку и на дорогах. Магистрали покрылись ледяной коркой. Только в столице с 6 до 9 утра произошло около 30 аварий. В основном – столкновения по причине несоблюдения скорости и дистанции.

Так, недалеко от деревни Марьяливо Минского района водитель молоковоза не справился с управлением и машина перевернулась. Молоко вылилось на проезжую часть. Выбраться из кабины мужчине помогли очевидцы. Пострадавших нет, а искореженный автомобиль с места ДТП пришлось эвакуировать.

Андрей Лобан инспектор Ленинского УГАИ Мингорисполкома:

– В виду перепада температур возникла ледяная корка, которая препятствовала нормальному движению автомобилей. Водители, не справляясь с управлением, уходили в занос на многих участках дорожной сети в городе Минске. Возникло множество ДТП.