Фото. Молоковоз перевернулся на скользкой дороге. Все молоко вылилось

Так, недалеко от деревни Марьяливо Минского района водитель молоковоза не справился с управлением и машина перевернулась. Молоко вылилось на проезжую часть. Выбраться из кабины мужчине помогли очевидцы. Пострадавших нет, а искореженный автомобиль с места ДТП пришлось эвакуировать.
Андрей Лобан инспектор Ленинского УГАИ Мингорисполкома:
– В виду перепада температур возникла ледяная корка, которая препятствовала нормальному движению автомобилей. Водители, не справляясь с управлением, уходили в занос на многих участках дорожной сети в городе Минске. Возникло множество ДТП.