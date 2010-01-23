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Фото. Маршрутка перевернулась рядом с остановкой общественного транспорта

23 января 2010 14:34
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Водитель маршрутного такси не справился с управлением. На выезде из Могилева микроавтобус выскочил на обочину и перевернулся.

В маршрутке было два пассажира. Один человек доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи с травмой ноги. Водитель отделался небольшим испугом. Рядом с местом аварии – остановка общественного транспорта, и только по счастливой случайности обошлось без жертв.

По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, у молодого человека 1987 года рождения не большой стаж вождения. Сегодня у него – первый рабочий день по маршруту «Могилев- Минск».

# Аварии # авто # Фотофакт

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