Фото. Маршрутка перевернулась рядом с остановкой общественного транспорта

Водитель маршрутного такси не справился с управлением. На выезде из Могилева микроавтобус выскочил на обочину и перевернулся.

В маршрутке было два пассажира. Один человек доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи с травмой ноги. Водитель отделался небольшим испугом. Рядом с местом аварии – остановка общественного транспорта, и только по счастливой случайности обошлось без жертв.

По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, у молодого человека 1987 года рождения не большой стаж вождения. Сегодня у него – первый рабочий день по маршруту «Могилев- Минск».