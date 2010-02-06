Фото. Авария в центре Минска: от удара иномарку подбросило вверх и перевернуло

На проспекте Независимости, в районе станции метро Академия наук, столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что одну из них подбросило вверх и перевернуло.

Движение на проспекте было затруднено в течение получаса. Спасателям пришлось автогеном разрезать автомобиль, чтобы достать водителя одного из автомобилей. На это потребовалось около часа.

По предварительной версии, BMW двигаясь от улицы Бровки в сторону Академической, неожиданно и резко увеличил скорость и стал уходить на соседнюю полосу. В результате – врезался в поток встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Доджем».

Оба водителя в тяжелом состоянии доставлены в больницу.