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Фото. Авария унесла жизни двух человек под Могилевом

21 марта 2010 15:57
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ЧП произошло на оживленном участке дороги «Могилев-Гомель». На полном ходу легковой автомобиль вылетел на обледеневшую обочину. Машину несколько раз развернуло, и она врезалась в стоящий на противоположной стороне МАЗ.

Из пятерых, находившихся в салоне легковушки, особенно пострадали не пристегнутые пассажиры на заднем сиденье. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать неопытность водителя. Девушка получила права менее года назад.

Василий Яшков, водитель автомобиля МАЗ:
– Они зацепили обочину и их начало крутить. Они даже не тормозили.

Андрей Колесник, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
– С наступлением весеннего периода на дорогах появилось много водителей, которые зимой не управляли авто. За этот период ими были утрачены навыки вождения. Поэтому, молодым водителям, не имеющим должной практики вождения, нужно быть на дорогах особенно внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения, прежде всего, скоростной режим и дистанцию.

Авария унесла жизни сразу двух человек под Могилевом

Авария унесла жизни сразу двух человек под Могилевом

Авария унесла жизни сразу двух человек под Могилевом

Авария унесла жизни сразу двух человек под Могилевом

Авария унесла жизни сразу двух человек под Могилевом

Авария унесла жизни сразу двух человек под Могилевом

Авария унесла жизни сразу двух человек под Могилевом

# Аварии # авто # Фотофакт

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