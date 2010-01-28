Фото. Авария на трассе «Минск-Жодино»: десятки авто в кювете

Головной болью для автомобилистов стал снег. Многие опоздали на работу, так и не сумев с утра выехать из сугробов.

Погода сменила «морозный» нрав на крутую заносчивость. Выпавшие ночью осадки, утром оказались «снегом на голову» и для дорожников. «Снежная каша» заварила не один десяток аварий на улицах столицы.

Александр, водитель вылетевшего в кювет авто:

– Ноги разъезжаются! Я ехал со скоростью 50-60 километров в час, меня начало крутить. Ну как так?!

Занесло Александра из Жодино. Непредвиденный «левый поворот» с дороги и Мерседесу сейчас нужна скорая техническая помощь. Кто виноват и что делать – говорят эмоции.

Александр:

– По дороге невозможно ехать! Надо день и ночь работать! Сыпать и сыпать! Тут не я один, там еще машины лежат!

Незапланированный съезд с дороги на трассе «Минск-Жодино» за утро совершили десятки автомобилей. И сейчас буквально за час – на 10 километрах дороги – три авто в кювете.

Владимир Сергеев, инспектор отделения агитации и пропаганды УГА УВД Миноблисполкома:

– Дорожная обстановка с выпадением большого количества осадков усложнилась. В частности – это метель, сильный ветер и скользкое дорожное покрытие.

Похоже, сильные морозы передали эстафету снежному изобилию. Еще вчера была проблема завестись, сегодня новое препятствие – чтобы выехать.

Выбраться из таких сугробов – трудно, но удержать автомобиль «в безопасном режиме» на снежных заносах еще сложнее. Профи советуют – в непогоду быть на расстоянии и сбросить газ. Излишние маневры чреваты аварийной парковкой.

Сергей Овчинников, руководитель высшей школы водительского мастерства:

– «Снежная каша» забивает протектор и машина неуправляема. Поэтому, когда дорога очищена, машина гораздо лучше управляется.

Вся снегоуборочная техника – на дорогах. Рапортуют дорожники. Только на каких – не уточняют. Специальные измерители следят за покрытием. Вся дорожная ситуация – видна на мониторе.

Андрей Шишов, начальник управления содержания автомобильных дорог и безопасности движения РУП «Минскавтодор-Центр»:

– Пользователям дорог хотелось бы видеть черный асфальт. Но когда на протяжении 12 часов идет снег, это невозможно. Есть на дороге снежная каша, которая обработана противогололедным составом, соответственно, устранена зимняя скользкость.

Земные проблемы – снег и метель – свойственны и небесным магистралям. Задержались сегодня рейсы из Турции и Австрии. Но, несмотря на крутой нрав погоды, все вылеты из Национального аэропорта – по графику.

Ольга Юруть, Андрей Зарецкий, телекомпания СТВ.