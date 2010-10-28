«Фестиваль скорости» на трассе Гудвуд в Великобритании посетили 150 тысяч человек

Быструю езду любят не только белорусы – англичане тоже не отказывают себе в этом удовольствии. Правда, есть некоторая разница: мы наслаждаемся скоростью, загоняя стрелку спидометра до упора прямо на улицах, а вот британцы предпочитают получать удовольствие, посещая ежегодный «Фестиваль скорости» в Гудвуде.

Первые автогонки состоялись на трассе Гудвуд, проложенной в частном имении герцога Ричмондского еще в далеком 1936 году. Но в нынешний «Фестиваль скорости» они превратились в 1993 году с легкой руки внука герцога, ныне здравствующего лорда Чарльза Марча.

Гудвуд регулярно принимает тысячи гостей со всего мира. Здесь можно увидеть как современные, так и исторические автомобили. Причем столько ухоженных, тщательно отреставрированных и полностью отремонтированных винтажных машин, пожалуй, больше не встретишь нигде. Англичане очень ценят старину. Надевать смокинг на праздники, смаковать виски, преклоняться перед королевой или готовить индейку на Рождество, это касается всего, а автомобилей так и подавно.

Первый день «Фестиваля скорости» был посвящен выставке раритетных машин и презентациям спортивных новинок от именитых конструкторов. Так, легендарная британская формульная конюшня «McLaren» продемонстрировала возможности своего нового дорожного спорткара «MP4-12C». Причем зрителей за рулем купе развлекал не кто иной, как Льюис Хэмилтон, чемпион «Формулы-1» 2008 года, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Льюис Хэмилтон, чемпион «Формулы-1» 2008 года:

Мне нравится «Фестиваль скорости». Это возможность сократить дистанцию между болельщиками и гонщиками, получить заряд оптимизма и хорошего настроения. Народу тут собирается действительно много. Тысяч 70. И кто-то из них действительно пришел взглянуть на меня. Это невероятно!

Настоящий Гудвуд – это яркие показательные выступления, проходящие на второй и третий день с участием знаменитых гонщиков прошлого и современности, представителей самых известных гоночных соревнований – «Nascar», «F1» и «Moto GP». Поэтому неспроста детям на входе выдают специальные наушники, чтобы их не пугал жуткий рев проносящихся по трассе прототипов, спорткаров и спортбайков всех времен и народов.

Многие знаменитости предпочитают выступать не на гражданских моделях, а на «формульных» болидах – нынешних и прошлых лет. Вот, например, мчится Эмерсон Фиттипальди за рулем «Lotus 72», это Мика Хаккинен на «Mercedes W196». Ставший уже при жизни легендарной личностью, конструктор болидов «Формулы-1» Эдриан Ньюи выступил на болиде команды «Red Bull» – разумеется, собственной разработки.

Наконец, в этом году программу «Фестиваля скорости» впервые дополнило красочное авиационное шоу. За три дня проведения Фестиваля его посетили 150.000 человек, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

А напоследок отметим, что мероприятие в Гудвуде очень демократичное. Главное здесь не победа, а участие. Согласитесь, в мире не так уж много автогонок, к которым можно было бы применить этот лозунг.