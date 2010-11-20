Прямой эфир

Этой ночью в Египте погибли трое и пострадали двадцать граждан России

20 ноября 2010 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Авария произошла около часа ночи в субботу на трассе Заафарана - Рас-Гариб в районе Красного моря. По словам Франка Вити, немецкого туриста, они возвращались в гостиницу в Хургаду после посещения пирамид, сфинкса и египетского музея в Каире.

Как сообщают египетские СМИ со ссылкой на дорожную полицию, водитель туристического автобуса с номерным знаком 492, в котором находились около 50 человек, не заметил припаркованный на обочине сломанный автобус. В то же время, РИА Новости со ссылкой на пострадавших в результате аварии пишет, что их автобус ехал с большой скоростью, поэтому не вписался в поворот, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, сообщает ctv.by.

Египетские сайты опубликовали фамилии раненых. Египетское агентство Youm7 опубликовало список из 35 фамилий туристов, пострадавших в этом ДТП. Среди них 20 граждан России, один гражданин Грузии, два - Украины, пять - Германии, два - Турции, два - Дании, один - Бельгии, один из Чехии и один гражданин Египта.

Фото с египетских сайтов: almasryalyoum.com, youm7.com

Этой ночью в Египте погибли трое и пострадали двадцать граждан России

Этой ночью в Египте погибли трое и пострадали двадцать граждан России

# Аварии # Техногенные катастрофы # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяный водитель маршрутки врезался в Минске в троллейбус
19 ноября 2010 13:20

Пьяный водитель маршрутки врезался в Минске в троллейбус

19 ноября 2010 13:06

Российские фальшивомонетчики на скорости 170 км/ч пытались уйти от белорусской ГАИ

19 ноября 2010 13:01

Большинство водителей в Минске возят в машине неисправные огнетушители