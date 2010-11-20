Этой ночью в Египте погибли трое и пострадали двадцать граждан России

Авария произошла около часа ночи в субботу на трассе Заафарана - Рас-Гариб в районе Красного моря. По словам Франка Вити, немецкого туриста, они возвращались в гостиницу в Хургаду после посещения пирамид, сфинкса и египетского музея в Каире.

Как сообщают египетские СМИ со ссылкой на дорожную полицию, водитель туристического автобуса с номерным знаком 492, в котором находились около 50 человек, не заметил припаркованный на обочине сломанный автобус. В то же время, РИА Новости со ссылкой на пострадавших в результате аварии пишет, что их автобус ехал с большой скоростью, поэтому не вписался в поворот, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, сообщает ctv.by.

Египетские сайты опубликовали фамилии раненых. Египетское агентство Youm7 опубликовало список из 35 фамилий туристов, пострадавших в этом ДТП. Среди них 20 граждан России, один гражданин Грузии, два - Украины, пять - Германии, два - Турции, два - Дании, один - Бельгии, один из Чехии и один гражданин Египта.

Фото с египетских сайтов: almasryalyoum.com, youm7.com