Еще один самолет авиакомпании Qantas экстренно приземлился — возникли проблемы с электропроводкой

Экстренно приземлился ещё один самолет австралийской авиакомпании Qantas, на сей раз в аэропорту Сиднея.

Пилоты запросили приоритетную посадку после того, как на борту возникли проблемы с электропроводкой. Перед этим Боинг-747 провел в воздух два часа, никто из пассажиров не пострадал.

4 ноября авиалайнер этой компании был вынужден экстренно сесть в Сингапуре после того, как у самолета в воздух взорвался один из двигателей. Пассажиры также не пострадали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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