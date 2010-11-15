Еще один самолет авиакомпании Qantas экстренно приземлился — возникли проблемы с электропроводкой

Экстренно приземлился ещё один самолет австралийской авиакомпании Qantas, на сей раз в аэропорту Сиднея.
Пилоты запросили приоритетную посадку после того, как на борту возникли проблемы с электропроводкой. Перед этим Боинг-747 провел в воздух два часа, никто из пассажиров не пострадал.
4 ноября авиалайнер этой компании был вынужден экстренно сесть в Сингапуре после того, как у самолета в воздух взорвался один из двигателей. Пассажиры также не пострадали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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