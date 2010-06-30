Электрический Mini E: заряда батарей хватает на 225 км

Впервые Mini E был показан осенью 2008 года. Дебют полностью готового электрического Mini запланирован на 2012 год…

В недрах этого экспериментального хэтчбека скрывается электромотор мощностью 150 кВт ( эквивалент 204 л.с.), что всего на 4 «лошадки» меньше, чем у «заряженной» версии Cooper JCW !

Но даже обычные Mini не могут похвастаться особой вместительностью, а электрический – так и вовсе двухместный: задние сиденья конструкторам пришлось демонтировать для размещения блока аккумуляторов.

Интерьер Mini E – как у среднемоторного спорткара. Хэтчбек получил облегченный кузов, доработанную трансмиссию и клетку безопасности. Электрокар может разогнаться до 187 км/ч, преодолев петлю в 20,8 километров за 9 минут и 51 секунду! Для сравнения: результаты маститых спорткаров находятся в диапазоне 7 минут 20-40 секунд!

В США стартовала программа долгосрочного тест-драйва первой опытной серии электрокаров Mini. Жителям и организациям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси электромобиль Mini E сдается в аренду – за 850 долларов в месяц! За эти деньги им предоставляется машина, в гараже устанавливается специальная установка с заземлением для подзарядки батарей.

Характерная особенность Mini E – то, что его электромотор может действовать как генератор: система использует выделяющуюся при торможении энергию для подзарядки батарей. Как показали испытания, в условиях городского цикла заряда батарей хватает примерно на 160-225 км, в зависимости от стиля вождения. По словам конструкторов, этого все равно достаточно, чтобы ездить на работу и обратно.

Все Mini E, испытуемые в Нью-Йорке, находятся под постоянным контролем инженеров проекта, которые получают достоверную информацию о специфических особенностях эксплуатации электромобилей в реальных условиях. По окончании периода лизинга электрокары будут возвращены обратно в Европу для изучения результатов эксплуатации, а также дальнейших тестов и исследований.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY