Эксперты: из Беларуси, по сути, за хорошие деньги вывозится автохлам

Эксперты и автодилеры не исключают, что уже в ближайшие годы на дорогах могут появиться современные легковушки белорусской сборки. К огромному рынку Таможенного союза уже присматриваются крупные авто-корпорации.

Продажи одного из автоцентров в Минске за последние пару месяцев значительно выросли. Это притом что уже больше года они работают в условиях новых ввозных пошлин на автомобили. Но рынок за это время не упал, как прогнозировали скептики. И если поначалу наблюдалась некая стагнация, сейчас идет обычная работа с получением прибыли.

Андрей Гаврилов, заместитель директора по развитию и сбыту автоцентра:

Люди, безусловно, привыкли. К тому же, завод пошёл навстречу и сформировал для белорусских потребителей такие цены, что они все равно выглядят в хорошем свете, не смотря на повышенные пошлин.

Те, кто машины покупают с рук и до 1 июля обновить авто не успеют, разумеется, рост ввозных пошлин на ура не встретили. Но не стоит забывать, что это часть договоренностей по Таможенному союзу Беларуси, России и Казахстана. И если пошлины считать минусом, то бесспорный плюс — огромный рынок таможенной тройки в 170 миллионов потребителей, которые получают белорусские производители той же молочной продукции. Вырастут их продажи, увеличатся и поступления в бюджет. А значит, возрастут возможности и для роста зарплат. А станет больше денег у населения — не так кусаться будут и цены на машины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Гриц, профессор Института непрерывного образования Белорусского государственного университета:

Надо понимать, что мы всегда выставляемся в двух ипостасях. Первое — как покупатели. Второе — чтобы ее купить, мы должны зарабатывать деньги. И надо понимать, что и Россия открывает нам свой рынок для нашей продукции. И, если вспомнить те же торговые войны — молочные или сахарные, как их назвали журналисты, — этот формат теперь исключен как класс.

К широким возможностям Таможенного союза присматриваются и крупные автокорпорации, что при рынке в 10 миллионов было бы просто невозможно. И эксперты не исключают, что в ближайшем будущем и в нашей стране будут производить брендовые автомобили. Кадры и технологии, а также выгодное расположение в самом центре Европы у нас уже есть. Фактически, мы идем к созданию и своего народного автомобиля.

Сергей Скляров, руководитель маркетинга крупного автоцентра:

Мы обладаем большим потенциалом. Это касается транспортной инфраструктуры, а также высокого уровня и квалификации наших рабочих. Я думаю, что мяч должен быть на стороне государства.

Авторынок всей Европы сейчас просыпается от зимней спячки. Ежегодный пик продаж наблюдается к концу весны, но в этот раз он подстегнут ещё и будущим ростом ввозных пошлин для физических лиц. Эксперты констатируют — из Беларуси, по сути, за хорошие деньги вывозится автохлам. Что само по себе неплохо — и для экологии, и для тех, кто зарабатывает на продажах.

Андрей Гаврилов, заместитель директора по развитию и сбыту крупного автоцентра:

Это переживал и российский рынок, и украинский в свое время. Ценник на старые автомобили уйдет в рост прибыли салонных. И нам плюс, что на дорогах станет больше машин стандарта Евро-4 и Евро-5, а значит и воздух станет чище.

Кстати, новость о пошлинах на авто для физических лиц как снег на голову белорусам не свалилась. Первоначально их планировали ввести одновременно с пошлинами для юрлиц. Но гражданам Беларуси дали переходное окно, почти полуторагодовое.