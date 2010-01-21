Эксклюзив. Тест-драйв колесного бронетранспортера

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY
Если вы перестали отличать знак «искусственная неровность» от знака «обгон запрещен», значит, вам пора проверить зрение. Возможно, вам понадобятся очки для вождения.
Грузовик попытался обогнать иномарку, когда та поворачивала на перекрестке.
На улице Захарова водитель иномарки не заметил впереди стоящую машину и врезался в нее, когда та парковалась у станции скорой помощи…
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