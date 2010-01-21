Прямой эфир

Эксклюзив. Тест-драйв колесного бронетранспортера

21 января 2010 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
БТР, представленный на тесте, имеет открытый верх.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

Другие новости рубрики

Все новости
21 января 2010 12:06

Как выбрать линзы или очки для вождения?

Фото. ДТП под Могилевом: на трассе Санкт-Петербург - Одесса в кювете оказались сразу два автомобиля
16 января 2010 15:03

Фото. ДТП под Могилевом: на трассе Санкт-Петербург - Одесса в кювете оказались сразу два автомобиля

Водитель вытолкнул впередистоящую иномарку под спецмашину
15 января 2010 16:48

Водитель вытолкнул впередистоящую иномарку под спецмашину