Екатерина Жилко, самый красивый белорусский штурман раллийного экипажа: об автомобилях и адреналине

Наверняка, каждый мужчина может признаться себе, что, видя за рулем девушку, сразу невысоко думает о ее водительских навыках. Но есть женщины в русских селеньях и девушки в белорусских лесах. Гостья рубрики «Народный тест» – Екатерина Жилко.

Просто красавица, да еще и спортсменка, занимающая штурманское кресло самого настоящего раллийного автомобиля. Правда, пока на ее автомобиле скромно красуются две цифры – 00. Это ничего не говорит о подготовке гонщиков. Просто это так называемый нулевой экипаж. Он едет на ралли вне зачета, открывая трассу. Но едет достаточно быстро, чтобы неподготовленный человек в кресле штурмана потерял сон, покой и аппетит.

А Екатерина бодра, весела и довольна.

Екатерина Жилко, штурман раллийного экипажа:

Хочется еще быстрее, еще лучше. И чтобы адреналин не прекращал поступать в организм.

Кстати говоря, в ралли нет четкого определения «штурман-пилот». В документах экипаж проходит как первый и второй пилот. Кто из них будет за рулем – решать самому экипажу. Екатерину больше интересует работа штурмана.

Екатерина Жилко, штурман раллийного экипажа:

На самом деле, штурман управляет автомобилем, а не пилот. Потому что пилот выполняет команды штурмана. Он просто делает механическую работу.

Впрочем, если на дороге вдруг кому-то захочется что-то доказать Екатерине, можно и не суметь. Она – неоднократная победительница соревнований по скоростному маневрированию, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Но признается, что в городе ездит спокойно. Адреналина и так хватает.

Автомобиль нулевого экипажа проигрывает боевым пилотажным машинам по уровню подготовки. По сути, это практически серийный экземпляр. Ранее эта «Шкода Фелиция» выступала в литовском кузовном чемпионате. Основная подготовка свелась к ввариванию каркаса безопасности, без которого ни один автомобиль не будет допущен в ралли.

Двигатель не совсем стандартный. То есть он был в гамме концерна VW, но на Фелицию не устанавливался. Однако мастера-умельцы сумели разместить его под капотом чешки.

Чуть доработана подвеска для того, чтобы выдерживать повышенные нагрузки, ямы, прыжки и прочее, чем изобилуют раллийные трассы.

Коробка передач вообще, как говорят раллисты, насыпная. То есть, собрана из различных компонентов серийных машин. Передаточные числа подобраны так, чтобы оптимально соответствовать возможностям 100-сильного мотора.

В итоге автомобиль получился довольно простым, недорогим в содержании, но вполне подходящим для приобретения первичных навыков управления раллийным авто.

Екатерина Жилко, штурман раллийного экипажа:

Больше хочу быть штурманом, потому что это доставляет мне большее удовольствие. Но если сложатся определенным образом обстоятельства и удастся пересесть за руль, то не думаю, что буду отказываться.

Да, «Шкода Фелиция» не очень быстрая и не способна на равных соревноваться с боевыми экипажами. Но как тренажер для начинающего экипажа подходит отлично. Потому что при скромной мощности и возможностях на первое место выходит мастерство, слаженность работы пилота и штурмана.

А когда место штурмана занимает прекрасная девушка – это придает соревнованиям по ралли еще большую пикантность и интерес.

Так что, мужчины, знайте, что есть девушки, способные дать вам фору в том, в чем вы считаете себя непревзойденными мастерами.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY