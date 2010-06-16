Эффектные весенние концепты-2010 от Citroen

Дизайнерам Citroen снова удалось создать что-то необычное. Наглядным свидетельством этого стала показанная весной парочка ярких концептов.

Помнится, назначение легендарного 2 CV было перевозить по пашне корзину куриных яиц, не разбив по пути ни одного. Revolte – идейный наследник того легендарного автомобиля.

Карло Бонзаниго, отвечающий в Citroen за облик концептов:

Название концепта совмещает в себе слова “революция” и “вольт”. То есть это союз высоких технологий и шикарного дизайна.

Революция заключается в том, что компактный, экономичный и экологичный городской автомобильчик подан в роскошной обертке. Ему придана форма замысловатой “улитки” с массой очевидных излишеств. Обратите внимание на передние стойки, словно пронзающие кузов. Или фару, выполненную в виде кокетливо прикрытого девичьего глаза с ресницами и изогнутой бровью, служащей указателем поворотов.

Само собой, одного Revolte французам показалось мало, а потому вслед за ним очередь собирать комплименты за экстравагантным спортивным электрокаром Survolt . Он похож на своего элегантного родственника, но в отличие от него, явно претендует на спортивность.

Марк Пинзон, главный дизайнер проекта Survolt:

Мускулистость и динамичность – вот на что играет образ Survolt . Эти качества мы выразили контрастом между черным глянцем на раздутых колесных арках, тоном древесного угля на кузовных панелях и сочным цветом фуксии на порогах.

Колесные диски тут похожи не то на лопасти турбины, не то на ножи мощной мясорубки. Заднее антикрыло – как у настоящего суперкара, а в заднем бампере имеется огромный диффузор – все говорит о серьезных ездовых качествах бойца. Этот сметет с пути! И если Survolt вдруг покажется вам большим, на самом деле это весьма компактный автомобиль – от носа до хвоста меньше 4 м!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY