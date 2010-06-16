Единственный в своем роде суперкар Zenvo ST1, собранный вручную

Суперкар родом из Дании Zenvo ST1 способен бросить вызов самому Bugatti Veyron. Эта новинка будет выпущена тиражом 15 единиц, собранных вручную

Над новым проектом команда разработчиков из Zenvo Automotive совместно с опытно-конструкторским бюро Hermann Brandt трудилась с 2004 года. В конце прошлого года на мотор-шоу в Дубае взорам состоятельной публики предстало поистине безумное спортивное купе!

Кристиан Брандт, главный дизайнер Hermann Brandt и куратор проекта Zenvo:

Это первый в истории датский суперкар, который придуман и создан датскими дизайнерами.

Автомобиль обладает мотором V 8 объемом 7 л с комбинацией турбо- и механического наддува. Благодаря этому “зверю” ST 1 может похвастаться более чем впечатляющими характеристиками. Во-первых, это 1104 л.с. и 1430 Нм крутящего момента, которые пугают сами по себе. Равно как и три секунды “выстрела” до первой сотни или 375 км/ч максимальной скорости. При этом сидящий за рулем Zenvo ST 1 должен быть опытным и расторопным водителем, ведь единственная коробка передач для этого “монстра” – 6-ступенчатая “механика”!

Автомобиль с кузовными панелями из карбона отличается компактными габаритами – 4,66 м в длину и высота всего 1,19 м. Кроме того, датские разработчики обещают богатый уровень оснащения – на борту предусмотрены такие для суперкаров опции, как система бесконтактного доступа и спутниковая навигация. Гоночные кресла, обшитые кожей и замшей – с полным набором электрорегулировок.